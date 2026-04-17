Bezárta magát az autóba egy kétéves kislány, a tűzoltók szabadították ki

Lemerült a távirányító.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 12:23
Russia, Saint Petersburg, 11.01.2026 Little child in car seat travel on winter road. Cute girl with plush toy in vehicle. Safe child transportation. 2731588099
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság újabb hátborzongató esetet osztott meg közösségi oldalán arról, hogy mire képesek a kicsik, ha a szülő egy pillanatra nem figyel oda.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Ezúttal egy gárdonyi élelmiszerüzlet parkolójából hívott segítséget a kétségbeesett édesanya, akinek a két és fél éves kislánya egy hirtelen mozdulattal magára zárta az autót, miután anyukája kiszállt a kocsiból.

A kislány hiába próbálta a távirányítóval kinyitni az ajtót, az éppen akkor merült le. Így nem maradt más lehetőség, mint a 112-es segélyhívó.

Az először a helyszínre érkező rendőrök igyekeztek az édesanyát és a gyermeket is megnyugtatni, majd az időközben megérkező tűzoltók jobb híján az egyik ablak betörése után kinyitották az autót. A kislánynak az ijedtségen kívül szerencsére nem történt baja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu