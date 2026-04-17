Bezárta magát az autóba egy kétéves kislány, a tűzoltók szabadították ki

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság újabb hátborzongató esetet osztott meg közösségi oldalán arról, hogy mire képesek a kicsik, ha a szülő egy pillanatra nem figyel oda.

Ezúttal egy gárdonyi élelmiszerüzlet parkolójából hívott segítséget a kétségbeesett édesanya, akinek a két és fél éves kislánya egy hirtelen mozdulattal magára zárta az autót, miután anyukája kiszállt a kocsiból.

A kislány hiába próbálta a távirányítóval kinyitni az ajtót, az éppen akkor merült le. Így nem maradt más lehetőség, mint a 112-es segélyhívó.

Az először a helyszínre érkező rendőrök igyekeztek az édesanyát és a gyermeket is megnyugtatni, majd az időközben megérkező tűzoltók jobb híján az egyik ablak betörése után kinyitották az autót. A kislánynak az ijedtségen kívül szerencsére nem történt baja.