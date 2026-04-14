CÖF–CÖKA: Nincsenek egyedül a nemzeti érzelmű magyar emberek!

A következő időszak komoly kihívásokat tartogat hazánknak, figyelmeztetnek a civilek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 17:00
kampány választás szavazás urnazárás Ladóczki Balázs
„Tisztelettel és megbecsüléssel tekintünk az elmúlt másfél évtized kormányzati munkájára, különös tekintettel a családok támogatására, a nemzeti identitás megőrzésére, valamint a munkaalapú társadalom kiépítésére” – közölte a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA). 

Fotó: Balogh Dávid

A szervezet emellett köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek az országgyűlési választásokon, és szavazatukkal a nemzeti oldalt támogatták.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz idők jönnek, és a következő időszak komoly kihívásokat tartogat hazánk számára

– hangsúlyozták. Majd rámutattak: a lengyelországi tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy a nemzeti érdekérvényesítés térvesztése esetén egyaránt megnő a külső és a belső nyomásgyakorlás veszélye. A lengyel példában megjelenő, politikailag motivált presszió pedig rámutat arra, hogy a munka világában is fokozódhatnak a feszültségek.

Éppen ezért szeretnénk minden nemzeti érzelmű magyar embert megnyugtatni, hogy nincsen egyedül

– jelentették ki. Hozzátették: szervezetük felkészült a kihívások kezelésére és közösségük érdekeinek védelmére. A jövőben is azon fognak dolgozni, hogy stabil értékrendet és hatékony társadalmi jelenlétet biztosítsanak mindazok számára, akik számítanak rájuk. „Erősek vagyunk, erősek maradunk. Folytatjuk munkánkat felelősséggel és a közjó iránti elkötelezettséggel” – közölte a CÖF–CÖKA vezetősége.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki  Balázs)

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
