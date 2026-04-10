Egyéni jelöltjeit is cserben hagyta Magyar Péter

Miközben Magyar Péter egyre intenzívebb országjárásba kezdett, a Tisza Párt helyi jelöltjeinek kampánya több térségben is akadozni látszik. Lapunk információi szerint ugyanakkor Magyar Péter kizárólag az országos kampánnyal hajlandó foglalkozni, és az elmúlt hetekben az országjárásba menekült, hogy ne kelljen a jelöltek ügyes bajos dolgaival foglalkoznia.
Az informátorunk közlése szerint,
miközben Magyar Péter az országos kampányt tartja lélegeztetőgépen, addig nem hajlandó foglalkozni az egyéni jelöltekkel, és azok kampányaival.
A forrásunk szerint éppen ezért a jelöltek kampánya egyre siralmasabb képet mutat az elmúlt időszakban.
Pultoznak, menekülnek a sajtó elől és kiszolgálják Magyar Péter országjárását, nagyjából ennyiből áll a kampány számukra
– tette hozzá az informátor. Kiemelte, mindeközben a Tisza Párt elnöke az aktivistákat és a forrásokat is elszívja a saját jelöltjei elől.
A Tisza Párt jelöltjei szervezetlenséggel, erőforráshiánnyal és koordinációs problémákkal küzdenek. Hiányos az infrastruktúra, gyenge a helyi jelenlét, nincs kommunikáció helyi szinten a választók felé, és pénz sincs a kampányolásra
– jegyezte meg a forrásunk.
