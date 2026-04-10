Egyéni jelöltjeit is cserben hagyta Magyar Péter

Mint ismert, a választási kampány utolsó heteiben a kormányoldalon felpörögtek az események: egymást érik a lakossági fórumok, az utcai jelenlétek, az interjúk és a különböző kampánytevékenységek. Éppen ezért különösen szokatlan és egyre kellemetlenebb helyzetbe hozza a Tisza Párt saját jelöltjeit az a belső korlátozás, amely megtiltja számukra, hogy a sajtónak nyilatkozzanak, illetve konkrét ígéreteket tegyenek a választóknak.

A döntés mögött egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint az a stratégiai megfontolás állt, hogy a párt központilag kontrollálni kívánja az üzeneteket, elkerülve az esetleges kommunikációs hibákat vagy egymásnak ellentmondó kijelentéseket, ígéreteket.

Ez rövid távon fegyelmezett, egységes arculatot eredményezett, azonban a kampány hajrájában már inkább hátrány lett. Mindeközben pedig Péter nem hajlandó egy kis teret sem adni a jelölteknek

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, országszerte több jelölt is küldött kérdést, kérelmet a Tisza Párt elnökségéhez, amelyben az esetleges nyilatkozatok adásának módjáról érdeklődik.

Többen is jelezték nekünk, hogyha nem fognak tudni nyilatkozni a helyi médiának, akkor potenciális választókat nem érnek majd el. Egy hölgy jelöltünk pedig jelezte, hiába ismerik a saját településén, néhány faluval arrébb már senki se tudja, hogy ki ő, köszönhetően a nyilatkozási tilalomnak

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, a terepen kampányoló politikusok és aktivisták is egyre gyakrabban találkoznak értetlenkedéssel, a helyi ügyekben a jelöltek ugyanis nem tudnak érdemben megszólalni, kizárólag központi kommunikációt folytatnak.

Már kiderült, hogy a választók a legtöbb körzetben nem csupán pártlogókra, hanem emberekre szavaznak, ha egy jelölt nem tud, vagy nem mer megszólalni, az bizalmatlanságot szül

– jelentette ki az informátor, aki szerint a Tisza Párt alapvető stratégiai hibát vétett akkor, amikor azt hitték, egy budapestihez hasonló stratégiával le tudják győzni a Fideszt vidéken.