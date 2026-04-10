Egyéni jelöltjeit is cserben hagyta Magyar Péter

A kampány hajrájában teljesen elengedte az egyéni jelöltek kezét a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter az országjárásain kizárólag az országos kampánnyal foglalkozik, nem hajlandó időt szakítani a jelöltjeire.

2026. 04. 10. 5:45
Miközben Magyar Péter egyre intenzívebb országjárásba kezdett, a Tisza Párt helyi jelöltjeinek kampánya több térségben is akadozni látszik. Lapunk információi szerint ugyanakkor Magyar Péter kizárólag az országos kampánnyal hajlandó foglalkozni, és az elmúlt hetekben az országjárásba menekült, hogy ne kelljen a jelöltek ügyes bajos dolgaival foglalkoznia. 

Magyar Péter csak magával foglalkozik.

Az informátorunk közlése szerint, 

miközben Magyar Péter az országos kampányt tartja lélegeztetőgépen, addig nem hajlandó foglalkozni az egyéni jelöltekkel, és azok kampányaival. 

A forrásunk szerint éppen ezért a jelöltek kampánya egyre siralmasabb képet mutat az elmúlt időszakban. 

Pultoznak, menekülnek a sajtó elől és kiszolgálják Magyar Péter országjárását, nagyjából ennyiből áll a kampány számukra

– tette hozzá az informátor. Kiemelte, mindeközben a Tisza Párt elnöke az aktivistákat és a forrásokat is elszívja a saját jelöltjei elől. 

A Tisza Párt jelöltjei szervezetlenséggel, erőforráshiánnyal és koordinációs problémákkal küzdenek. Hiányos az infrastruktúra, gyenge a helyi jelenlét, nincs kommunikáció helyi szinten a választók felé, és pénz sincs a kampányolásra

– jegyezte meg a forrásunk. 

Mint ismert, a választási kampány utolsó heteiben a kormányoldalon felpörögtek az események: egymást érik a lakossági fórumok, az utcai jelenlétek, az interjúk és a különböző kampánytevékenységek. Éppen ezért különösen szokatlan és egyre kellemetlenebb helyzetbe hozza a Tisza Párt saját jelöltjeit az a belső korlátozás, amely megtiltja számukra, hogy a sajtónak nyilatkozzanak, illetve konkrét ígéreteket tegyenek a választóknak.

A döntés mögött egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint az a stratégiai megfontolás állt, hogy a párt központilag kontrollálni kívánja az üzeneteket, elkerülve az esetleges kommunikációs hibákat vagy egymásnak ellentmondó kijelentéseket, ígéreteket. 

Ez rövid távon fegyelmezett, egységes arculatot eredményezett, azonban a kampány hajrájában már inkább hátrány lett. Mindeközben pedig Péter nem hajlandó egy kis teret sem adni a jelölteknek

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, országszerte több jelölt is küldött kérdést, kérelmet a Tisza Párt elnökségéhez, amelyben az esetleges nyilatkozatok adásának módjáról érdeklődik.

Többen is jelezték nekünk, hogyha nem fognak tudni nyilatkozni a helyi médiának, akkor potenciális választókat nem érnek majd el. Egy hölgy jelöltünk pedig jelezte, hiába ismerik a saját településén, néhány faluval arrébb már senki se tudja, hogy ki ő, köszönhetően a nyilatkozási tilalomnak

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, a terepen kampányoló politikusok és aktivisták is egyre gyakrabban találkoznak értetlenkedéssel, a helyi ügyekben a jelöltek ugyanis nem tudnak érdemben megszólalni, kizárólag központi kommunikációt folytatnak.

Már kiderült, hogy a választók a legtöbb körzetben nem csupán pártlogókra, hanem emberekre szavaznak, ha egy jelölt nem tud, vagy nem mer megszólalni, az bizalmatlanságot szül

– jelentette ki az informátor, aki szerint a Tisza Párt alapvető stratégiai hibát vétett akkor, amikor azt hitték, egy budapestihez hasonló stratégiával le tudják győzni a Fideszt vidéken.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs proteszthangulat, így a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. A kutatások szerint a három nap múlva tartandó választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők sok körzetben még nem rendelkeznek felépített jelölti hálózattal.

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs proteszthangulat

– jelentette ki az informátorunk. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe

– emelte ki forrásunk. Hozzátette, a közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága. 

Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink

– tette hozzá az informátor. Elárulta, a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.

Mint ismert, nemrég arról számoltunk be, a nyáron még előnyt mutató választókerületekben mára visszaszorult Magyar Péter pártja. Több dunántúli, agglomerációs és kelet-magyarországi körzet is a szoros kategóriába került, hivatalos cáfolat egyelőre nem érkezett.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

