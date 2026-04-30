Ággyá alakította az autója belsejét a férfi, aki kislányoktól kért szexuális szolgáltatást drogért cserébe + videó

Gyermekpornográfiával is gyanúsítják azt a drogdílert, aki kiskorúaktól is kért szexuális szolgáltatást, amit videóra vett – közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) csütörtökön a Facebook-oldalán.

Forrás: MTI2026. 04. 30. 13:33
Hozzátették, hogy a fiatalabb lányokat a férfi sokszor a gyermekotthon környékén szólította le. Az autóját úgy alakította át, hogy abba beszerelt egy fa ágylapot matraccal, amely az együttlétek egyik helyszíne volt.

A férfit április 20-án fogták el az NVSZ közreműködésével. A lakásán, valamint az autójában tartott kutatás során kábítószergyanús anyagokat, mérleget és informatikai eszközöket foglaltak le.

A lefoglalt informatikai eszközök elsődleges átvizsgálása során hatalmas mennyiségű, nevekkel ellátott, mappákba rendezett, öt terabyte-nyi, húszévnyi adatot találtak és foglaltak le a nyomozók – emelték ki.

Ez a mennyiség akár több tízezer fotót és 400-600 órányi videófelvételt jelenthet.

idezojelekpetőfi

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
