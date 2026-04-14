Megkönnyíti a közlekedést a Déli körvasút

A Déli körvasút fejlesztése jelenleg a fővárosban zajló egyik legjelentősebb közlekedési beruházás, amely hosszú távon Budapest és az egész ország vasúti közlekedését formálja át. A projekt középpontjában a Kelenföld és Ferencváros közötti szakasz áll, amely az ország legforgalmasabb vasúti folyosójaként már régóta elérte kapacitásának határát – írja a Metropol.

Fotó: MTI

Ezen a rövid, de annál fontosabb szakaszon nap mint nap elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatok haladnak át, miközben a teherszállítás is jelentős terhelést ró a pályára. A jelenlegi infrastruktúra azonban nem képes ezt a forgalmat megbízhatóan és rugalmasan kezelni, így a legkisebb fennakadás is láncreakciót indíthat el a teljes hálózaton. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy a Duna déli átkelési lehetőségei korlátozottak: jelenleg Baja az egyetlen alternatíva a fővárostól délre. Ez különösen indokolttá teszi a budapesti átkelési kapacitás növelését – számolt be a BP Műhely.

A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy a vasúti pálya háromvágányúra bővül, egyes szakaszokon pedig négy vágány is épül. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző típusú vonatok – például a gyorsabb távolsági és a sűrűbben közlekedő elővárosi járatok – ne akadályozzák egymást. Az eredmény:

sűrűbb menetrend, pontosabb közlekedés és jelentősen csökkenő késések.

A fejlesztés első látványos állomása a Déli összekötő vasúti Duna-híd felújítása és bővítése volt. A korábban leromlott állapotú átkelő nemcsak megújult, hanem egy harmadik hídszerkezettel is kiegészült, így jelentősen nőtt az átkelési kapacitás. A hidat 2022 augusztusában adták át, ezzel megteremtve a további fejlesztések alapját.

A szárazföldi szakasz kivitelezése azonban nem indult zökkenőmentesen. A főváros vezetése és a XI. kerület közösen több jogi akadályt is gördített a projekt elé, amelyek késleltették az érdemi munkakezdést. Ezek elhárítása után végül 2024 tavaszán indulhatott meg a tényleges építkezés, amely azóta is folyamatosan zajlik.

Mint írták:

a fejlesztés nemcsak a közlekedést javítja, hanem a környezetre is pozitív hatással lesz.

A vágányok mentén modern zajvédő falak épülnek, amelyek jelentősen csökkentik majd a környéken élők zajterhelését. Ez különösen fontos azokon a sűrűn lakott városi szakaszokon, ahol a vasút közvetlenül lakóépületek mellett halad el.