déli körvasútvasútvasútvonal

Megkönnyíti a közlekedést a Déli körvasút

A Kelenföld és Ferencváros közötti bővítés kulcsszerepet játszik abban, hogy a főváros és az agglomeráció vasúti rendszere végre lépést tudjon tartani a növekvő forgalommal. A Déli körvasút fejlesztése nem csak a zsúfoltságot oldja, új közlekedési lehetőségeket is teremt – írja a Metropol.

2026. 04. 14. 7:33
A kétszer kétvágányos acélhíd akár hatvanezr autó kiváltásában is segíthet. (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Déli körvasút fejlesztése jelenleg a fővárosban zajló egyik legjelentősebb közlekedési beruházás, amely hosszú távon Budapest és az egész ország vasúti közlekedését formálja át. A projekt középpontjában a Kelenföld és Ferencváros közötti szakasz áll, amely az ország legforgalmasabb vasúti folyosójaként már régóta elérte kapacitásának határát – írja  a Metropol.

Fotó: MTI

Ezen a rövid, de annál fontosabb szakaszon nap mint nap elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatok haladnak át, miközben a teherszállítás is jelentős terhelést ró a pályára. A jelenlegi infrastruktúra azonban nem képes ezt a forgalmat megbízhatóan és rugalmasan kezelni, így a legkisebb fennakadás is láncreakciót indíthat el a teljes hálózaton. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy a Duna déli átkelési lehetőségei korlátozottak: jelenleg Baja az egyetlen alternatíva a fővárostól délre. Ez különösen indokolttá teszi a budapesti átkelési kapacitás növelését – számolt be a BP Műhely.

A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy a vasúti pálya háromvágányúra bővül, egyes szakaszokon pedig négy vágány is épül. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző típusú vonatok – például a gyorsabb távolsági és a sűrűbben közlekedő elővárosi járatok – ne akadályozzák egymást. Az eredmény:

 sűrűbb menetrend, pontosabb közlekedés és jelentősen csökkenő késések.

A fejlesztés első látványos állomása a Déli összekötő vasúti Duna-híd felújítása és bővítése volt. A korábban leromlott állapotú átkelő nemcsak megújult, hanem egy harmadik hídszerkezettel is kiegészült, így jelentősen nőtt az átkelési kapacitás. A hidat 2022 augusztusában adták át, ezzel megteremtve a további fejlesztések alapját.

A szárazföldi szakasz kivitelezése azonban nem indult zökkenőmentesen. A főváros vezetése és a XI. kerület közösen több jogi akadályt is gördített a projekt elé, amelyek késleltették az érdemi munkakezdést. Ezek elhárítása után végül 2024 tavaszán indulhatott meg a tényleges építkezés, amely azóta is folyamatosan zajlik.
Mint írták:

a fejlesztés nemcsak a közlekedést javítja, hanem a környezetre is pozitív hatással lesz. 

A vágányok mentén modern zajvédő falak épülnek, amelyek jelentősen csökkentik majd a környéken élők zajterhelését. Ez különösen fontos azokon a sűrűn lakott városi szakaszokon, ahol a vasút közvetlenül lakóépületek mellett halad el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
