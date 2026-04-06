Változnak a menetrendek a Déli körvasút fejlesztése miatt - több vonal érintett

Menetrendi változások lépnek életbe a déli körvasút fejlesztése miatt. A tavaszi szünetben jellemzően kisebb az utasforgalom, így a szokásosnál kevesebbeket érint a vágányzári módosítás első hete, de a szünidő végén vagy az első tanítási naptól, április 13-tól vonattal utazóknak is fontos, hogy időben áttekintsék a változásokat és megtervezzék az utazásukat.

Átmeneti egyvágányúsítást hoz az új vasúti menetrend

Leginkább a győri és a pécsi fővonalakon utazókat érintik az április 7-től érvényes változások: a győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok a Keleti helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már megszokott menetrendjük szerint közlekednek. A Tisza-Szamos EuroCityk nem érintik a Keleti pályaudvart. A Rába InterRégiók pedig jellemzően a Déli pályaudvarra érkeznek.

A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvarról indul és oda is érkezik, míg a kaposvári InterCityk (Kresz Géza, Rippl-Rónai, Somogy) és a dunaújvárosi Z42-es járatok Budapest-Kelenföldön fordulnak.

A módosítások minimálisan kihatnak a Déli pályaudvart érintő székesfehérvári vonalra is: a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, továbbá néhány hajnali, esti S30-as és S36-os járat menetrendje módosul.

A közlekedési változásokról és a beruházásról egy helyen megtalálhatók a fontosabb információk: mavcsoport.hu/delikorvasut oldalon.