Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Változnak a menetrendek a Déli körvasút fejlesztése miatt - több vonal érintett

A Déli körvasút fejlesztése újabb üteméhez érkezik, ezért a húsvétot követő első munkanaptól, azaz április 7-től várhatóan 2027. év végéig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között jellemzően csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Korlátozások és a jelenlegi vágányzárhoz képest újabb változások a Keleti pályaudvart érintő győri és pécsi fővonalon, valamint egyes vonatok esetében a székesfehérvári és a dunaújvárosi vonalon lesznek - írja a MÁV csoport.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 16:52
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
Menetrendi változások lépnek életbe a déli körvasút fejlesztése miatt. A tavaszi szünetben jellemzően kisebb az utasforgalom, így a szokásosnál kevesebbeket érint a vágányzári módosítás első hete, de a szünidő végén vagy az első tanítási naptól, április 13-tól vonattal utazóknak is fontos, hogy időben áttekintsék a változásokat és megtervezzék az utazásukat.

Átmeneti egyvágányúsítást hoz az új vasúti menetrend
Átmeneti egyvágányúsítást hoz az új vasúti menetrend
Fotó: Jászai Csaba / MTVA

Leginkább a győri és a pécsi fővonalakon utazókat érintik az április 7-től érvényes változások: a győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok a Keleti helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már megszokott menetrendjük szerint közlekednek. A Tisza-Szamos EuroCityk nem érintik a Keleti pályaudvart. A Rába InterRégiók pedig jellemzően a Déli pályaudvarra érkeznek.

A Budapest és Pécs közötti Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvarról indul és oda is érkezik, míg a kaposvári InterCityk (Kresz Géza, Rippl-Rónai, Somogy) és a dunaújvárosi Z42-es járatok Budapest-Kelenföldön fordulnak.

A módosítások minimálisan kihatnak a Déli pályaudvart érintő székesfehérvári vonalra is: a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, továbbá néhány hajnali, esti S30-as és S36-os járat menetrendje módosul.

A közlekedési változásokról és a beruházásról egy helyen megtalálhatók a fontosabb információk: mavcsoport.hu/delikorvasut oldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

