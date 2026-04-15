nébihdrónos permetezésgazda

Drónok lepik el a határt

Hazánkban már hét növényvédő szer juttatható ki a földekre pilóta nélküli légi járművekkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 16:58
Robbanásszerűen fejlődik a drónos növényvédelem a szakértők szerint, és néhány éven belül alapvető eszközzé válhat a magyar gazdaságokban – írja a Beol.

Bernex, 2020. július 21. Permetezéshez alkalmazott, 26 kilogramm össszsúlyú drónt töltenek fel növényegészségügyi szerrel a Genf kanton szőlőtermesztőit tömörítő szervezet, az Agri Geneve bemutatóján a Genf közelében fekvő Bernex-ben 2020. július 21-én. MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi
Szőlőgondozás drónnal (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)

A drónos permetezés egyik legnagyobb előnye, hogy célzottan juttatja ki a szereket. Ez azt jelenti:

  • kevesebb vegyszer kerül a környezetbe,
  • kisebb a talajterhelés,
  • gyorsabb a beavatkozás a kritikus időszakokban.

A hírportál cikkében rámutatott, a hagyományos permetezés sok esetben időigényes és költséges.

A drónok viszont gyorsan lefedik a nagy területeket, nehezen megközelíthető helyeken is dolgoznak és csökkentik az üzemanyag- és munkaerőköltséget.

Ez különösen a kisebb gazdáknak jelenthet versenyelőnyt, akik így modern technológiával vehetik fel a harcot a nagyobb termelőkkel.

A Nébih bejelentette, hogy idén tavasszal újabb négy növényvédő szer kapott engedélyt drónos kijuttatásra, így már összesen hét növényvédő szer használható pilóta nélküli légi járművekkel. A most engedélyezett szerek például hatékonyan veszik fel a harcot a levéltetvek, a kukoricamoly vagy a gombás betegségek ellen, amelyek komoly terméskiesést okozhatnak, ha nem kezelik időben.

A drónos permetezés szigorú szabályokhoz kötött, hogy mik a legfontosabb előírások, azt a Beol cikkében olvashatja el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
