Drónok lepik el a határt

Robbanásszerűen fejlődik a drónos növényvédelem a szakértők szerint, és néhány éven belül alapvető eszközzé válhat a magyar gazdaságokban – írja a Beol.

Szőlőgondozás drónnal (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)

A drónos permetezés egyik legnagyobb előnye, hogy célzottan juttatja ki a szereket. Ez azt jelenti:

kevesebb vegyszer kerül a környezetbe,

kisebb a talajterhelés,

gyorsabb a beavatkozás a kritikus időszakokban.

A hírportál cikkében rámutatott, a hagyományos permetezés sok esetben időigényes és költséges.

A drónok viszont gyorsan lefedik a nagy területeket, nehezen megközelíthető helyeken is dolgoznak és csökkentik az üzemanyag- és munkaerőköltséget.

Ez különösen a kisebb gazdáknak jelenthet versenyelőnyt, akik így modern technológiával vehetik fel a harcot a nagyobb termelőkkel.

A Nébih bejelentette, hogy idén tavasszal újabb négy növényvédő szer kapott engedélyt drónos kijuttatásra, így már összesen hét növényvédő szer használható pilóta nélküli légi járművekkel. A most engedélyezett szerek például hatékonyan veszik fel a harcot a levéltetvek, a kukoricamoly vagy a gombás betegségek ellen, amelyek komoly terméskiesést okozhatnak, ha nem kezelik időben.

A drónos permetezés szigorú szabályokhoz kötött, hogy mik a legfontosabb előírások, azt a Beol cikkében olvashatja el.

