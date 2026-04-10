Nagy menetelésben a magyar agrárium és a java még csak most jön

Idén sem állt le az építkezés a magyar agráriumban, sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, a rendelkezésre álló források felhasználásával a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar pedig 2030-ra Európa dobogósa lesz – közölte Nagy István agrárminiszter. A kormány álláspontja szerint az agrárium és az élelmiszeripar ma már a nemzetgazdaság egyik stratégiai pillére, amely nemcsak a gazdasági teljesítményhez járul hozzá, hanem több százezer embernek ad munkát, valamint erősíti a vidéki térségek népességmegtartó képességét is.

Nagy István rámutatott: soha ennyi támogatás nem érkezett az agrár- és élelmiszeripari ágazatba, mint az elmúlt években

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszter hangsúlyozza, hogy a fejlesztési fordulat egyik kulcsa az volt, hogy az európai uniós források mellé a kormány nyolcvanszázalékos nemzeti társfinanszírozást biztosított, ami európai összevetésben is kiemelkedő. Ez a döntés jelentősen megnövelte az agrár- és vidékfejlesztési beruházások volumenét. Tavaly már csaknem 1500 milliárd forint jutott el az ágazat szereplőihez: ebből több mint hétszázmilliárd forintot a vidékfejlesztési programok, és hatszázmilliárd forintot meghaladó összeget tettek ki a közvetlen támogatások.

A nyolcvanszázalékos társfinanszírozás hatása különösen jól látható a beruházási adatokban. Míg 2016 és 2021 között a beruházási támogatások összege 279 milliárd forint körül alakult, addig 2022 és 2025 között ez meghaladta az ezermilliárd forintot. Ennek köszönhetően országszerte megújultak az állattartó telepek, fejlődtek a feldolgozóipari kapacitások, és előrehaladt a precíziós gazdálkodási technológiák elterjedése – mutatott rá Nagy István, jelezve, hogy a fejlesztések nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változást is hoztak: nőtt a termelékenység, csökkent az energiafelhasználás, és erősödött a fenntartható gazdálkodás. Becslések szerint a megemelt társfinanszírozással megvalósuló beruházások 2023 és 2030 között akár 1100 milliárd forintos jövedelemnövekményt is hozhatnak az agrár- és élelmiszeriparban.

Közben a világ és Európa agrárpiacai átalakulnak, mivel olyan nemzetközi megállapodások születnek, mint az ukrán kereskedelmi nyitás vagy a Mercosur-egyezmény, amelyek a kormány értékelése szerint közvetlen és romboló hatással vannak a magyar piacokra. A miniszter kitért arra, hogy a Tisza Párt több alkalommal is lenézte és lebecsülte a magyar gazdákat. Mindeközben a kormány jelenlegi agrárpolitikájának lényege éppen a gazdák melletti kiállás, hiszen nélkülük nincs jövő, ezért minden lehetséges eszközzel támogatni kell őket – mondta Nagy István.