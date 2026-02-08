agráriumtámogatáskertészetfagykár

Kétmilliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatással segíti a fagykárt szenvedett gazdákat az agrártárca

Az agrártárca támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét: összesen kétmilliárd forint áll rendelkezésre a vissza nem térítendő támogatásokra, a kérelmeket első körben február 18-ig lehet benyújtani.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 10:00
Fotó: Huszár Márk
A tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik: egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A vissza nem térítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5. és február 18. között nyújthatják be az érintett gazdálkodók – tájékoztatott Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A tárcavezető közölte, hogy 

a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. 

Emellett a változó piaci igények kielégítéséhez szükséges újszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, és az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése is célja a pályázatnak.

Ezt a felhívást megelőzte a tavalyi év végén zárult, egy ugyancsak fagykárral sújtott termelőknek szánt beruházási támogatás, 3 milliárd forintos keretösszeggel, mely a gazdák számára olyan technológiai fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek használatával képesek elhárítani vagy mérsékelni a jövőbeni tavaszi fagykárokat – tette hozzá.

Nagy István szerint a kormány elkötelezettségét mutatja, hogy a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is folyamatosan segíti a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelőket, hiszen az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően megteremtette a lehetőségét az előlegfizetésnek, összesen 1,45 milliárd forint értékben. A szaktárca elérte az Európai Bizottságnál, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók rendkívüli támogatásban is részesülhessenek összesen 4,2 milliárd forint értékben, mely esetében a kérelmek benyújtására még 2026. február 10-ig lehetőség van – hívta fel a figyelmet a miniszter.

 

