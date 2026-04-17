Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület is átfordult, miután összeszámolták a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat az egyik nyírbátori szavazókörben leadott szavazatokkal összekeverve. Vasárnap este még úgy tűnt, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje, Simon Miklós nyerhet itt, minimális előnnyel ugyan, de ő szerezte meg a szavazatok többségét. Ma azonban a maradék voks összeszámolásával a Tisza jelöltje, Barna-Szabó Tímea nyerte ezt az egyéni mandátumot.

Ezzel a Tisza Párt mandátumainak száma elérte a 140-et az alakuló új Országgyűlésben. A 106 egyéni választókerületből 96-ban Magyar Péter jelöltjei nyertek.

A mai nap folyamán országszerte számolták a külképviseleten és átjelentkezéssel leadott szavazatokat, ami három egyéni választókerületben is átfordította az állást a Tisza Párt javára. Ahogyan arról már beszámoltunk, Süli János egykori paksi polgármester és az Orbán-kormány korábbi minisztere is kikapott tiszás ellenfelétől. A következő négy évben Cseh Tamás (Tisza) lesz Paks országgyűlési képviselője.

Nem sokkal később egy másik fideszes végvárnak számító körzetet is elbukott a jobboldal. A Dombóvár központú körzetben Csibi Krisztina szorult a második helyre, miután minden szavazatot megszámoltak. Csibi 2025 januárjában nyert itt egy időközi választáson, amit Potápi Árpád János tragikus halála miatt kellett kiírni. A következő négy évben viszont Szijjártó Gábor (Tisza) lesz Dombóvár országgyűlési képviselője.

A választások végeredményére szombat délutánig kell majd várni.