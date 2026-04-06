Nézőpont intézetVálasztás 2026Mráz Ágoston Sámuel

Elindult az utolsó hét: ebben a fontos kérdésben kell dönteniük a magyaroknak

A Nézőpont Intézet igazgatója három szempont szerint elemezte, hogy ki nyeri a választást. Szerinte a jelenlegi kormánypárt fog győzni most vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 10:04
Citadella Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Elindult a választási kampány utolsó hete. A lényeges elválik a lényegtelentől, a magyaroknak végül is arról kell dönteniük, hogy ki legyen a miniszterelnök. A bevált, több generációval együtt tapasztalttá vált Orbán Viktor, vagy egy sértett lázadó, akiről csak annyit lehet tudni, hogy az elmúlt két évben gyűlölte a Fideszt, de azt nem igazán, mit kezdene a hatalommal. Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban, mindháromban a Fidesznek áll a zászló – írja a közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel.

Budapest, 2025. október 15. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője beszédet mond az intézet Sajtószabadság Magyarországon című elemzését bemutató rendezvényén Budapesten 2025. október 15-én. MTI/Bodnár Boglárka
Mráz Ágoston Sámuel Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség


A Nézőpont Intézet vezetője szerint elsőként azt kell számításba venni, hogy ki tudja jobban mozgósítani a híveit. 

Szerinte az amerikai alelnök látogatása egy, a Békemenethez hasonló jelentőségű, a Fidesz-tábort lelkesítő esemény lesz. 

Ezzel szemben Magyar Péter a Tisza-radikálisokhoz beszél és a kétharmados győzelméről álmodozik. Elgondolása érthetetlen: teljhatalmat akar, holott a belé vetett bizalom most sem teljes. 

A rezsicsökkentéssel a tiszások is jól járnak

– Ki tudja jobban demobilizálni az ellenfelet? A győztes stratégia a többségi választási rendszerekben már régóta a középre beszélés, az ellenfélre kacsingató középen álló szavazók megnyerése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor többször szóba hozta, a választások után egyesíteni kell újra a magyarokat, mert ez a háborúból való kimaradás feltétele. 

De az is többször elhangzik, hogy a rezsicsökkentéssel a Tisza-szavazók is jól járnak

– hangsúlyozta a politikai elemző. Mráz szerint látszik, hogy Magyar Pétert is visszafogottságra intik tanácsadói, de azt csak rövid időre tudja magára erőltetni, utána rögtön következik a védelmi tanácsba való meghívás követelése, a közjogi méltóságok fenyegetése és a vagyonelkobzással való ijesztgetés.

– Végül a földrajz. Közhely, hogy a választói hangulat szempontjából a gazdaság a legfontosabb, de a választási eredmény szempontjából a választási földrajz fontosabb. Aki a 106 választókerület többségét elnyeri, az nyeri meg a választást is. 

A Nézőpont Intézet nagy érdeklődés mellett mutatta meg az elmúlt héten, mely 66 választókerületben győzhetnek a Fidesz–KDNP jelöltjei, s hogy azzal 109 mandátumot szerezhet a régi-új kormánypárt.

De Magyar Péter is ezért folytatja országjárását. Kérdéses azonban, hogy a standard műsor előadása sok helyen tudja-e helyettesíteni a Fidesz-képviselők helyi beágyazottságát. Aligha – zárta sorait a Nézőpont Intézet vezetője.

 

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
