Elindult az utolsó hét: ebben a fontos kérdésben kell dönteniük a magyaroknak

– Elindult a választási kampány utolsó hete. A lényeges elválik a lényegtelentől, a magyaroknak végül is arról kell dönteniük, hogy ki legyen a miniszterelnök. A bevált, több generációval együtt tapasztalttá vált Orbán Viktor, vagy egy sértett lázadó, akiről csak annyit lehet tudni, hogy az elmúlt két évben gyűlölte a Fideszt, de azt nem igazán, mit kezdene a hatalommal. Az eredmény szempontjából három tényezőt érdemes nézni a következő napokban, mindháromban a Fidesznek áll a zászló – írja a közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint elsőként azt kell számításba venni, hogy ki tudja jobban mozgósítani a híveit.

Szerinte az amerikai alelnök látogatása egy, a Békemenethez hasonló jelentőségű, a Fidesz-tábort lelkesítő esemény lesz.

Ezzel szemben Magyar Péter a Tisza-radikálisokhoz beszél és a kétharmados győzelméről álmodozik. Elgondolása érthetetlen: teljhatalmat akar, holott a belé vetett bizalom most sem teljes.

A rezsicsökkentéssel a tiszások is jól járnak

– Ki tudja jobban demobilizálni az ellenfelet? A győztes stratégia a többségi választási rendszerekben már régóta a középre beszélés, az ellenfélre kacsingató középen álló szavazók megnyerése. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor többször szóba hozta, a választások után egyesíteni kell újra a magyarokat, mert ez a háborúból való kimaradás feltétele.

De az is többször elhangzik, hogy a rezsicsökkentéssel a Tisza-szavazók is jól járnak

– hangsúlyozta a politikai elemző. Mráz szerint látszik, hogy Magyar Pétert is visszafogottságra intik tanácsadói, de azt csak rövid időre tudja magára erőltetni, utána rögtön következik a védelmi tanácsba való meghívás követelése, a közjogi méltóságok fenyegetése és a vagyonelkobzással való ijesztgetés.

– Végül a földrajz. Közhely, hogy a választói hangulat szempontjából a gazdaság a legfontosabb, de a választási eredmény szempontjából a választási földrajz fontosabb. Aki a 106 választókerület többségét elnyeri, az nyeri meg a választást is.

A Nézőpont Intézet nagy érdeklődés mellett mutatta meg az elmúlt héten, mely 66 választókerületben győzhetnek a Fidesz–KDNP jelöltjei, s hogy azzal 109 mandátumot szerezhet a régi-új kormánypárt.

De Magyar Péter is ezért folytatja országjárását. Kérdéses azonban, hogy a standard műsor előadása sok helyen tudja-e helyettesíteni a Fidesz-képviselők helyi beágyazottságát. Aligha – zárta sorait a Nézőpont Intézet vezetője.