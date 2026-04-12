Ezt mérte a választások előtti utolsó felmérésében az Alapjogokért Központ

A Fidesz nyerhette a választást az Alapjogokért Központ szerint.

Forrás: Alapjogokért Központ2026. 04. 12. 19:51
A Fidesz–KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44,5 százalékon, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint. A kisebb pártok közül a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,5 százalékon állt.

A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható, 

így országosan ismét kormánypárti többség alakulhat április 12-e után.

Az Alapjogokért Központ, választások előtti, napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44,5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypárt támogatottsága a 2025. októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális mért adatig.

A Tisza Párt népszerűsége 40-42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2,5 százalékot érhet el a biztos szavazó pártválasztók körében.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
