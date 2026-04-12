Ezt mérte a választások előtti utolsó felmérésében az Alapjogokért Központ

A Fidesz–KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44,5 százalékon, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint. A kisebb pártok közül a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,5 százalékon állt.

Forrás: Alapjogokért Központ

A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható,

így országosan ismét kormánypárti többség alakulhat április 12-e után.

Az Alapjogokért Központ, választások előtti, napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44,5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypárt támogatottsága a 2025. októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális mért adatig.

A Tisza Párt népszerűsége 40-42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2,5 százalékot érhet el a biztos szavazó pártválasztók körében.