Rendkívüli

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
dkújpesttisza pártVálasztás 2026fidesz

Egy fővárosi körzetben a Fidesz a DK-val fut versenyt a győzelemért

Érdekes verseny alakult ki az Újpest–Angyalföld-központú választókerületben, ahol a Tisza Párt jelöltje messze lemaradva kullog a kutatásokban a DK-s és a fideszes jelöltekhez képest. Ez pedig esélyt kínálhat a jobboldalnak, hogy egy régi baloldali bástyát elhódítsanak a választáson.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 15:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felmérések szerint rendkívül szoros verseny alakult ki a jelöltek között a budapesti 12-es, Újpest–Angyalföld-központú választókörzetben. Az Újpesti Hírek arról ír, hogy a friss belső adatok alapján a DK regnáló jelöltje, Varju László és a Fidesz–KDNP színeiben induló Zsigmond Barna Pál fej fej mellett áll, miközben a Tisza Párt színeiben induló Jakab Zsuzsanna jócskán lemaradva kullog a mezőny végén. A lap szerint már a tiszás szimpatizánsok is nyíltan kételkednek abban, hogy érdemes-e Magyar Péter jelöltjére szavazni.

Zsigmond Barna Pál
Zsigmond Barna Pál, a Fidesz–KDNP helyi jelöltje (Forrás: Facebook)

Azt látják inkább valódi kérdésnek, hogy a tiszás jelölt indulása melyik félnek kedvez. Érvelésük szerint ha az utolsó pillanatban Jakab visszalépne, azzal Varju László pozíciója erősödne meg. Ugyanakkor a portál szerint ha Varju lépne vissza, szavazóinak csak kisebb hányada vándorolna át Jakabhoz.

Az újpesti-angyalföldi választók jellemzően erősen lokálpatrióták, és sok közülük idegenkedik a Tisza liberális gazdaságpolitikájától és taszítják őket Magyar Péter botrányai, valamint a párt prominenseinek politikai múltja.

Változatlan felállás mellett a fideszes győzelmet is reális forgatókönyvnek véli az Újpesti Hírek. Önmagában is elég lehet, ha a kormánypárti és a nemzeti érzelmű, de nem elkötelezett szavazók nagy számban megjelennek az urnáknál, és további lendületet adhat Zsigmond Barna Pálnak, ha a Mi Hazánk-szavazók egy része listán a saját pártjára, egyéniben pedig rá adja voksát. Felidézték, hogy a Publicus korábbi számításai szerint ha csak Jakab és Zsigmond Barna Pál marad a porondon, a kormánypárti jelölt jobb eredményt érne el, mint a háromszereplős mezőnyben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
