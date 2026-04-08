Egy fővárosi körzetben a Fidesz a DK-val fut versenyt a győzelemért

A felmérések szerint rendkívül szoros verseny alakult ki a jelöltek között a budapesti 12-es, Újpest–Angyalföld-központú választókörzetben. Az Újpesti Hírek arról ír, hogy a friss belső adatok alapján a DK regnáló jelöltje, Varju László és a Fidesz–KDNP színeiben induló Zsigmond Barna Pál fej fej mellett áll, miközben a Tisza Párt színeiben induló Jakab Zsuzsanna jócskán lemaradva kullog a mezőny végén. A lap szerint már a tiszás szimpatizánsok is nyíltan kételkednek abban, hogy érdemes-e Magyar Péter jelöltjére szavazni.

Zsigmond Barna Pál, a Fidesz–KDNP helyi jelöltje (Forrás: Facebook)

Azt látják inkább valódi kérdésnek, hogy a tiszás jelölt indulása melyik félnek kedvez. Érvelésük szerint ha az utolsó pillanatban Jakab visszalépne, azzal Varju László pozíciója erősödne meg. Ugyanakkor a portál szerint ha Varju lépne vissza, szavazóinak csak kisebb hányada vándorolna át Jakabhoz.

Az újpesti-angyalföldi választók jellemzően erősen lokálpatrióták, és sok közülük idegenkedik a Tisza liberális gazdaságpolitikájától és taszítják őket Magyar Péter botrányai, valamint a párt prominenseinek politikai múltja.

Változatlan felállás mellett a fideszes győzelmet is reális forgatókönyvnek véli az Újpesti Hírek. Önmagában is elég lehet, ha a kormánypárti és a nemzeti érzelmű, de nem elkötelezett szavazók nagy számban megjelennek az urnáknál, és további lendületet adhat Zsigmond Barna Pálnak, ha a Mi Hazánk-szavazók egy része listán a saját pártjára, egyéniben pedig rá adja voksát. Felidézték, hogy a Publicus korábbi számításai szerint ha csak Jakab és Zsigmond Barna Pál marad a porondon, a kormánypárti jelölt jobb eredményt érne el, mint a háromszereplős mezőnyben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)