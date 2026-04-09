Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Frissen alakult balos intézet segíti a Tisza Pártot, kiderült, kik állnak mögötte

A Minerva Intézet mögött egy baloldali újságíró áll. Pohly Ferenc korábban számos baloldali médiaprojektben vett részt, többek között a Magyar Narancs indulásánál és az Origo kezdeti időszakában, később pedig a Vs.hu és az RTL.hu körül is feltűnt. Kapcsolati hálója szorosan kötődik a baloldali politikai és médiavilághoz: jó viszonyt ápol Szigetvári Viktorral, és nemrég még közös cégben szerepelt Gyurcsány Ferenc egyik bizalmi emberével is. Mindez magyarázatot adhat arra, hogy a Minerva Intézet miért közöl a Tisza Pártra nézve kedvező adatokat. Az Ellenpont elemzése következik.

Forrás: Ellenpont2026. 04. 09. 21:16
Mint ismert, a Medián csalását lebuktatta Deák Dániel. De nemcsak Hann Endréék mértek gyanús számokat, Magyar Péternek kedvezve. Az elmúlt időszakban új, a Tisza számára előnyös mérésekkel jelentkező közvélemény-kutatócég jelent meg a piacon. Sokan felkapták a fejüket a Minerva Intézet január végi kutatására, amiben elsőre is irreálisnak tűnő különbséget, 17 százalékpontos előnyt hoztak ki Magyar Péterék számára – számolt be legutóbbi elemzésében az Ellenpont.

Pohly Ferenc (Fotó: Kozma Zsuzsa)

A baloldali médiának nem is kellett több, és azonnal elkezdte pörgetni a finoman szólva is bizonytalan módszertannal készített felmérést. A Minerva ugyanis mesterségesintelligencia-alapú robotasszisztenssel végzi telefonos közvélemény-kutatásainak adatfelvételét.

Az itthon eddig nem igazán használt módszert sokan kritizálják szakmai körökben. Az egyik ilyen észrevétel az, hogy az intézet mintája alig reprezentálja a magyar társadalmat, továbbá a súlyozás sem megfelelő. Így ezek a kutatások inkább politikai kommunikációs célokat szolgálnak, és nem adnak pontos képet a magyar társadalom hangulatáról. A Minerva háttere csak tovább erősíti ezt a képet.

Baloldali médiakáder a Tisza körül

Az Ellenpont megnézte, és az új közvélemény-kutató mögött a Minerva Intézet Nonprofit Kft. elnevezésű cég áll, amelynek egy Pohly Ferenc nevű férfi az ügyvezetője, egyben résztulajdonosa isn. A tulajdonosok között rajta kívül fellelhető továbbá két cég is: a Clementine Hungary Kft. és Wozavez Holding Kft.

A Minerva Intézet Nonprofit Kft. egy létező vállalkozásból nőtt ki, tavaly áprilisban kapta meg jelenlegi nevét. Magyarán ekkoriban izzították be a projektet: Pohly ekkor lett ügyvezető, és a Clementine Hungary ekkor lépett be a tulajdonosként. Az első kutatásukat egy hónappal ezt követően, tavaly májusban jelentették meg. Pohly kicsit később, novemberben lett tulajdonos a társaságban.

A Minerva arca tehát Pohly Ferenc, akiről eddig nem lehetett túl sokat tudni. Az ugyanakkor feltűnő, hogy az elmúlt hónapokban a baloldali sajtó látványosan építeni kezdte őt.

Tavaly decemberben a HVG-ben reklámozhatta új projektjét, elmondva, hogy az MI-módszerekkel sokkal költséghatékonyabbak a kutatások. Januárban pedig a 24.hu biztosított neki szereplési lehetőséget, aminek során azt ecsetelgette, hogy van még hova fejlődni az  MI-asszisztenseknek.

Mint kiderítettük, nemcsak a nyilatkozatdömping köti a digitalizációs tanácsadót az ellenzékhez:

Pohly Ferenc a baloldali médiában indította a pályafutását, hogy aztán felküzdje magát a baloldali elit köreibe, Gyurcsány Ferenc bizalmi emberével közös vállalkozást építve.

LinkedIn-oldala szerint 1992-ben az akkor SZDSZ pártlapjának tekinthető Magyar Narancsnál kezdett életmód-újságíróként. Egy szerkesztőségi konfliktus következtében – amikor többen is szembementek Vágvölgyi B. András főszerkesztővel – azonban 1996-ban otthagyta a liberális hetilapot.

A szakítást követően több társával (Nádori Péter, Simó György és Weyer Balázs) együtt megalapította az Origót, amely sokáig az egyik legvadabb, Fidesz-ellenes online felület volt.

A társaságról sok mindent elmond, hogy Simó később a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Egyesület alapítója is volt. Korabeli híradásokból kiderül, hogy a Deutsche Telekom-csoporthoz tartozó Matáv adott megbízást az új baloldali médiaprojektre (Pohly egy időben a Matávnet sajtófőnökeként is tevékenykedett).

Pohly többféle szerepkörben is kipróbálta magát az Origónál: az akkor baloldali portál cikkösszesítője szerint 2009 és 2011 között több írást is jegyzett, de felbukkant szerkesztőségi vezetőként, üzleti-stratégiai tanácsadói pozícióban és a tech-rovat vezetőjeként is.

Később, 2013-ban részt vett egy újabb baloldali médiaprojekt beindításában. Az akkor induló VS.hu operatív igazgatójaként a szerkesztőség napi működéséért és a menedzsmenttel való kapcsolattartásért felelt. Nem tartott sokáig pályafutásának ez a szakasza: 2014 májusában távozott a laptól, sajtóértesülések szerint a vezetőségen belüli nézeteltérések miatt.

Ezt követően egy ideig távolabb tartotta magát a politikai újságírástól, és az online világ más területein próbálta ki magát. Évekkel később azonban visszatért a gyökereihez: tagja lett annak a csapatnak, amelyik megújította az erősen baloldali RTL honlapját.

A Minerva igazgatása mellett jelenleg a Leopoly virtuálisvalóság-fejlesztésekkel foglalkozó cég product ownere, a Csúnyarosszmajom és a Láncreakció podcastok műsorvezetője.

Közös üzlet Gyurcsány jobbkezével

Több évtizedes médiapályafutása során Pohly kiterjedt kapcsolatrendszert épített a baloldali média- és politikai elitben. Erről tanúskodik Facebook-oldala is:

a Tiszát segítő új közvélemény-kutató cég fejének ismerősei között ott van Bajnai Gordon volt üzlettársa, bizalmasa, Szigetvári Viktor és a baloldali, Soros György-közeli szociológus, egykori MSZP-s miniszter, Bozóki András is.

Forrás: Facebook/Pohly Ferenc

De szintén virtuális barátja a korábban az amerikai nagykövetségre David Pressmanhoz bejárós Polyák Gábor is. Polyák a Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjeként a hazai Soros-világ egyik szimbolikus arca. Sajtóértesülések szerint kulcsszerepe volt az amerikai nagykövetség egyik médiapályázatának pénzeinek elosztásában.

Talán a fentieknél is erősebb kapcsolatot jelez a baloldalhoz, hogy

Pohly pár hónappal ezelőttig közös cégben nyomult Gyurcsány Ferenc egykori jobbkezével, Honti Pállal.

Mint az Ellenpont észrevette, Pohlyék a végelszámolással megszüntetett, online portálokkal foglalkozó MindConnect Kft.-ben közösködtek, egészen tavaly szeptemberig. Érdekesség, hogy a cég megszüntetésére irányuló eljárást nem sokkal a Minerva Intézet startja előtt, tavaly februárban indították el. A jelek szerint összefüggésben van a két dolog: vélhetően az új projekt miatt zárták be a boltot.

Honti Pál a Gyurcsány-korszak jól ismert arca: karrierje a volt miniszterelnök mellől indult, majd vállalkozásai számos megbízást kaptak a baloldali kormányok idején.

A Minerva Intézet vezetője közös céget vitt Gyurcsány Ferenc egykori bizalmasával, Honti Pállal Forrás: Facebook/Brain Bar

Honti Pál 1996 és 1998 között marketingigazgatóként helyezkedett el a Gyurcsány érdekeltségébe tartozó Perfekt Rt.‑nél.

Ezt követően rövid ideig bekerült a Gyurcsány-család hírhedt vállalkozása, az Altus Befektetési Zrt. igazgatóságába. A bizalmi szintet jól mutatja, hogy a cégvezető ekkoriban Dobrev Klára édesanyja, Apró Piroska volt.

Egy év múlva ugyan kikerült a testületből, azonban a felügyelőbizottság tagja maradhatott, egészen 2002-ig. Később sem távolodott el Gyurcsánytól, sőt. 2005-ben az elsők között csatlakozott az exkormányfő által életre hívott Alapítvány a Modern Baloldalért nevű szervezethez, amelynek a kuratóriumi tagja lett.

Miután Gyurcsány a miniszterelnöki székbe taktikázta magát, cégei rendszeresen jutottak állami megrendelésekhez. Vállalkozásain keresztül (Mimóza Kommunikációs Kft., Coedu Távoktatási Kft., Digital Natives Kft.) több minisztérium és állami cég „beszállítója” volt a baloldali kormányok idején.

Talán a legtöbbet a Mimóza Kommunikációs Kft.-t emlegették a sajtóban, a cég valósággal tarolt a kétezres évek közepén. 2003 szeptemberében több mint 6 millió forintot nyertek a Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI) pályázatán, kommunikációs koordinációt segítő technológiák kidolgozására és üzemeltetésére.

Hontiék 2007-ben sem maradtak állami pénzek nélkül: több mint egymillió forintért végezhettek kommunikációs feladatokat a Miniszterelnöki Hivatalnak.

A Mimóza mellett jól járt Honti másik érdekeltsége, a Coedu Távoktatási Kft is. 2005 elején széles sávú e-learning tananyagfejlesztés címen több mint 6 millió forintot kaptak az informatikai tárcától. Ugyanebben az időszakban a Coedu elvitt egy másik megbízást is: a Nemzeti Felnőttképzési Intézet 15 millió forintot utalt nekik egy másik oktatási-fejlesztési projektben.

Gyurcsány Ferenccel való szoros kapcsolatát jelzi az is, hogy Honti Pált  egy korábbi összesítésben az exminiszterelnök ötven legfontosabb embere közé sorolták.

Borítókép: Pohly Ferenc a Media Hungary kapcsán nyilatkozott 2016-ban (Forrás: YouTube)


A téma legfrissebb hírei

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
