Frissen alakult balos intézet segíti a Tisza Pártot, kiderült, kik állnak mögötte

Mint ismert, a Medián csalását lebuktatta Deák Dániel. De nemcsak Hann Endréék mértek gyanús számokat, Magyar Péternek kedvezve. Az elmúlt időszakban új, a Tisza számára előnyös mérésekkel jelentkező közvélemény-kutatócég jelent meg a piacon. Sokan felkapták a fejüket a Minerva Intézet január végi kutatására, amiben elsőre is irreálisnak tűnő különbséget, 17 százalékpontos előnyt hoztak ki Magyar Péterék számára – számolt be legutóbbi elemzésében az Ellenpont.

A baloldali médiának nem is kellett több, és azonnal elkezdte pörgetni a finoman szólva is bizonytalan módszertannal készített felmérést. A Minerva ugyanis mesterségesintelligencia-alapú robotasszisztenssel végzi telefonos közvélemény-kutatásainak adatfelvételét.

Az itthon eddig nem igazán használt módszert sokan kritizálják szakmai körökben. Az egyik ilyen észrevétel az, hogy az intézet mintája alig reprezentálja a magyar társadalmat, továbbá a súlyozás sem megfelelő. Így ezek a kutatások inkább politikai kommunikációs célokat szolgálnak, és nem adnak pontos képet a magyar társadalom hangulatáról. A Minerva háttere csak tovább erősíti ezt a képet.

Baloldali médiakáder a Tisza körül

Az Ellenpont megnézte, és az új közvélemény-kutató mögött a Minerva Intézet Nonprofit Kft. elnevezésű cég áll, amelynek egy Pohly Ferenc nevű férfi az ügyvezetője, egyben résztulajdonosa isn. A tulajdonosok között rajta kívül fellelhető továbbá két cég is: a Clementine Hungary Kft. és Wozavez Holding Kft.

A Minerva Intézet Nonprofit Kft. egy létező vállalkozásból nőtt ki, tavaly áprilisban kapta meg jelenlegi nevét. Magyarán ekkoriban izzították be a projektet: Pohly ekkor lett ügyvezető, és a Clementine Hungary ekkor lépett be a tulajdonosként. Az első kutatásukat egy hónappal ezt követően, tavaly májusban jelentették meg. Pohly kicsit később, novemberben lett tulajdonos a társaságban.

A Minerva arca tehát Pohly Ferenc, akiről eddig nem lehetett túl sokat tudni. Az ugyanakkor feltűnő, hogy az elmúlt hónapokban a baloldali sajtó látványosan építeni kezdte őt.