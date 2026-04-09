Garázscégből vált gigavállalkozássá: egy magyar sikercég kétmilliárd forintos beruházást hajt végre Ajkán

Hatvan újabb munkahelyet hoz létre a Kókai Tömítéstechnikai Kft. kétmilliárd forintos beruházása Ajkán, ami ismét tanúsítja, hogy a hazai tulajdonú vállalatok egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdaságban − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ajkán.

Kókai Tömítéstechnikai Kft. Magyarországon egyedülálló technológiai bázissal rendelkező vállalattá vált (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Kókai Tömítéstechnikai Kft. beruházásának bejelentésén tudatta, hogy a magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás kétmilliárd forintos fejlesztésének célja a termelési vertikum elmélyítése a termékdiverzifikáció érdekében, amihez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy a Kókai Tömítéstechnikai Kft. garázscégből már Magyarországon egyedülálló technológiai bázissal rendelkező vállalattá vált, amelynek termékeit a világ 18 országában értékesítik, a vevői között például a Bosch-sal és a Continentallal.

Hangsúlyozta emellett, hogy itt nem is kizárólag termelés zajlik, hanem az ennél magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknek, így az alapanyag fejlesztésének vagy a prototípusok tesztelésének is mindig van helye.

Valamint kifejtette, hogy a magyar fémipar termelési értéke tavaly, új rekordot döntve elérte a 3500 milliárd forintot. Majd arra is kitért, hogy az utóbbi évek során 27 milliárd forint értékben 18 beruházás valósult meg a tapolcai-ajkai választókerületben állami támogatással, kétezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátásra.

„Azért is fontos, hogy ezen vállalásokat teljesíteni tudjuk, mert a rendkívül nehéz körülmények ellenére az elmúlt években Magyarországon számos gazdasági bravúrt végre tudtunk hajtani. Akár az egymillió új munkahely, akár Európa legalacsonyabb adói, akár a rezsicsökkentés, akár az idősek megbecsülése, a 13. havi és 14. havi nyugdíj, akár a családtámogatások mind-mind abba a kategóriába esnek, amelyek gazdasági bravúroknak minősülnek” − sorolta.