Garázscégből vált gigavállalkozássá: egy magyar sikercég kétmilliárd forintos beruházást hajt végre Ajkán

A Kókai Tömítéstechnikai Kft. kétmilliárd forintos beruházást indít Ajkán. A fejlesztés hatvan új munkahely létrehozását teszi lehetővé, állami támogatással.

Forrás: MTI2026. 04. 09. 19:57
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hatvan újabb munkahelyet hoz létre a Kókai Tömítéstechnikai Kft. kétmilliárd forintos beruházása Ajkán, ami ismét tanúsítja, hogy a hazai tulajdonú vállalatok egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdaságban − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ajkán.

Ajka, 2026. április 9. A Kókai Tömítéstechnika Kft. ajkai központja a beruházásbejelentő rendezvénye napján, 2026. április 9-én. A magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás kétmilliárd forintos fejlesztéséhez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít. MTI/Vasvári Tamás
Kókai Tömítéstechnikai Kft.  Magyarországon egyedülálló technológiai bázissal rendelkező vállalattá vált (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Kókai Tömítéstechnikai Kft. beruházásának bejelentésén tudatta, hogy a magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás kétmilliárd forintos fejlesztésének célja a termelési vertikum elmélyítése a termékdiverzifikáció érdekében, amihez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy a Kókai Tömítéstechnikai Kft. garázscégből már Magyarországon egyedülálló technológiai bázissal rendelkező vállalattá vált, amelynek termékeit a világ 18 országában értékesítik, a vevői között például a Bosch-sal és a Continentallal.

Hangsúlyozta emellett, hogy itt nem is kizárólag termelés zajlik, hanem az ennél magasabb hozzáadott értékű tevékenységeknek, így az alapanyag fejlesztésének vagy a prototípusok tesztelésének is mindig van helye.

Valamint kifejtette, hogy a magyar fémipar termelési értéke tavaly, új rekordot döntve elérte a 3500 milliárd forintot. Majd arra is kitért, hogy az utóbbi évek során 27 milliárd forint értékben 18 beruházás valósult meg a tapolcai-ajkai választókerületben állami támogatással, kétezer munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátásra.

„Azért is fontos, hogy ezen vállalásokat teljesíteni tudjuk, mert a rendkívül nehéz körülmények ellenére az elmúlt években Magyarországon számos gazdasági bravúrt végre tudtunk hajtani. Akár az egymillió új munkahely, akár Európa legalacsonyabb adói, akár a rezsicsökkentés, akár az idősek megbecsülése, a 13. havi és 14. havi nyugdíj, akár a családtámogatások mind-mind abba a kategóriába esnek, amelyek gazdasági bravúroknak minősülnek” − sorolta.

Illetve óriási eredménynek nevezte azt is, hogy mostanra a magyar tulajdonú vállalatok egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdaságban.

„Tavaly eljutottunk oda, hogy megdőlt az egy év alatt a magyar vállalatok által létrehozott beruházások rekordja. Soha korábban a magyar tulajdonban lévő vállalatok annyi beruházást nem hajtottak végre Magyarországon, mint a tavalyi esztendőben. Egyébként, ha az elmúlt tíz évre tekintünk vissza, akkor összesen 2500 milliárd forintnyi beruházási érték jött létre az országban magyar vállalkozások által, és ezek 170 ezer munkahelyet jelentettek a magyar emberek számára” − tájékoztatott.

„És ha nem tudjuk Magyarországot megkímélni a háborús környezettől és annak a hatásaitól, akkor ezek az eredmények sajnos mind veszélybe kerülhetnek” − fűzte hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu