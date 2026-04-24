Hann Endre a mennybe ment, most szívesen lenne köztársasági elnök is

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója ízekre szedte a Fidesz kampányát, és egy zsíros állásért is bejelentkezett. Mélyinterjút adott Hann Endre a múltról, jelenről, jövőről és főleg a Tisza és a Fidesz szembenállásáról.

2026. 04. 24. 22:29
Hann Endre
Arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök humoristának nevezte, amikor a Medián először mért 20 százalékos Tisza-előnyt a Fidesszel szemben, azt mondta, azt viszonylag kedves és semmiképpen sem ellenséges megjegyzésnek tartotta, ugyanakkor elképesztően durvának nevezte azokat a reakciókat, amelyeket máshonnan ő és szintén független közvélemény-kutató kollégái kaptak. Hangot adott azon véleményének is, hogy a közvélemény-kutató szakmát tudatosan próbálták hitelteleníteni.

Örömének adott hangot, hogy a Magyar Szociológiai Társaság felszólította a kormányközelinek tartott kutatóintézeteket, hozzák nyilvánosságra módszertanukat. Jelezte, szívesen részt venne a szakma önértékelő, tisztázó beszélgetésein.

Hozzátette: a választási eredmények ismeretében a Medián elismertsége nemhogy romlott, hanem erősödött. A reakciókról azt mondta, van, aki bocsánatot kér, van, aki hallgat, van, aki eltűnt. Mint mondta, nagyon meglepte Kövér László házelnök nyilatkozata, ami valami olyasmi volt, hogy senkinek sem kell tőle bocsánatot kérnie, mert a Medián csak saccolt.

Annak kapcsán, hogy a Mediánt korábban támadó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bocsánatot kért tőle, azt mondta: az olyan bocsánatkérésből nem kér, amely után a másik fél folytatja ugyanazt, amit korábban.

Hahn Endre közölte: a Mediánnak a héten megjelent kutatásából az derült ki, mintha nem állt volna meg a földcsuszamlásszerű veszteség a Fidesz oldalán. Erre a műsorvezető felidézte, a kutatásban a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Pártot 66 százalékra, a Fideszt 24 százalékra mérték.

Nem utasítaná el a felkérést Hann Endre

Majd kitértek arra, hogy Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt hogy távozzon. Csuhaj szerint, tekintettel arra, hogy Hann országos hírnévre tett szert az elmúlt időben arról érdeklődött: elvállalná-e az államfői pozíciót.

– Nem, nem, tényleg nem gondolkoztam ezen, és nem tartom én ezt igazán reálisnak. Nem mondok olyat se, hogy elutasítanám – mondta.

A jövőt illetően az igazgató azt mondta: ugyan a Fidesz esetében inkább a szétesésre van esély, mint a megerősödésre, egyre többen lépnek fel a baloldal megjelenésének igényével. Egyelőre a baloldali szavazók a Tisza Párt támogatóinak hatalmas tömegébe integrálódtak, de biztosan meg fog indulni valamilyen mozgás e téren − tette hozzá.

Arra reagálva, hogy Tölgyessy Péter politológus szerint Orbán Viktornak el kellene egy időre vonulnia, azt mondta: ő minden vereséget szenvedő politikusnak ezt ajánlaná. Úgy látja, a Fidesznél a hamarosan sorra kerülő választmányi ülésen komoly csata lesz, ahol kiderül, Orbán Viktort vajon a pártja nélkülözhetetlennek tartja, vagy megingott a bizalom iránta.

Borítókép: Hann Endre (Forrás: ATV)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Oszd meg és…?

A „mindenkihez" intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj" logikája húzódik meg?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
