A nyugdíjba készülő Hann Endre utoljára még megtolta a Tisza Párt kampányát

De máskor is előfordult, hogy Hann Endre lebuktatta a saját mérései hitelességét. Még 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt állítólagos erősödéséhez.

Egymásnak esett a Medián és a DK

Emlékezetes volt, amikor néhány hónapja a DK-s Molnár Csaba azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár szerint világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak.

Ha elfogadjuk Molnár Csaba állítását, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mi állhat annak a hátterében, hogy rendre a Tisza Párt előnyét méri a Medián.

Régi időket idéző módszerrel igyekezett növelni a támogatását a Demokratikus Koalíció, legalábbis ezt állította az ügyben Hann Endre a HVG-nek nyilatkozva. A Medián vezetője megosztott egy levelezést Sebián-Petrovszki Lászlóval, a DK frakcióvezetőjével, aki egy 2025. augusztus 27-i e-mailben azt a kérdést tette fel

van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?

Ugyanaz, mint négy éve

Érdekesség, hogy a 2022-es választások előtt a manipulációs kerekasztal kutatócégei rendre azt mutatták ki, hogy az összbaloldali lista vezet a kormánypártokkal szemben. A végeredmény viszont ismert, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, míg a baloldal csúfos kudarcot vallott. Akkor a 444.hu-nak Hann Endre beismerte, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek. A saját érintettségéről így fogalmazott:

Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások.

Kérdés, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP megnyeri a most vasárnapi választást, akkor újra várhatunk-e hasonló önvizsgálatot Hann Endrétől. Ugyanis néhány hete finoman utalt rá, hogy a választások után valószínűleg nem folytatja a munkáját. A Medián vezetője úgy fogalmazott, ő túl idős már ehhez.

Borítókép: Hann Endre, a Medián ügyvezetője (Fotó: Képernyőkép/ATV)