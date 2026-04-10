A nyugdíjba készülő Hann Endre utoljára még megtolta a Tisza Párt kampányát

Az elmúlt két évben folyamatosan a Tisza Párt állítólagos brutális előnyét vizionálta a baloldali kutatócégek alkotta manipulációs kerekasztal. A zászlóshajónak számító Medián a választás előtt négy nappal egy olyan felmérést hozott ki, amely szerint Magyar Péterék kétharmados többséget szereznének. Azonban korábban a Mediánt vezető, és most nyugdíjba készülő Hann Endre többször is leleplezte a saját méréseik hitelességét.

2026. 04. 10. 5:05
Hann Endre Forrás: ATV
A választási kampány utolsó napjaiban turbófokozatra kapcsolt a Tisza Pártot támogató manipulációs kerekasztal. Ahogy az ismert, a balliberális kutatóintézetek már több mint egy éve olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. A tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.

Hann Endre, a Medián ügyvezetője (Fotó: MTI/Beliczay László)

 A minap a Tisza kétharmados többségét kimutató Medián oszlopos tagja ennek a manipulációs kerekasztalnak. Fontos felidézni, hogy egy hete Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bemutatott egy kutatást, amely állítása szerint a Medián választókerületi felmérése. Ez pedig teljesen más számokat mutat, mint Hann Endre intézetének friss mérése.

A Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol. És még ők is csak 36 körzetet jósolnak a Tiszának. További egy körzetet számolnak egyéb jelöltnek, és a maradék 11 körzetet vélik bizonytalannak. Tehát a Medián valódi belső mérései egy kényelmes Fidesz-többséget jeleznek előre a parlamentben

– tudatta Deák Dániel.

 

Amerikai típusú kampánytámogató eszköz

Ennek a közvélemény-manipulációnak a módszertanáról Hann Endre tavaly júniusban a Klubrádió műsorában kendőzetlen őszinteséggel beszélt.

Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában

– fogalmazott.

A Medián ügyvezetője hozzáfűzte: 

És ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma, amit inkább választások előtt közvetlenül használunk.

Hann Endrét azt követően kérdezték erről, hogy egy 2025 júniusi felmérésük a Tisza Párt fölényét mutatta ki.

Az amerikai kapcsolat kérdését egyébként Hann Endre már 2020-ban is feszegette. Akkor szintén a Klubrádiónak nyilatkozva jelentette ki, hogy

 a Medián a rendszerváltás utáni időkben sok segítséget kapott a Soros György által támogatott National Democratic Institute-tól, emellett Thomas Meliának, az Obama-adminisztráció helyettes külügyi államtitkárának is sokat köszönhettek.

 

A saját számainak is ellentmond Hann Endre

Megjegyzendő, hogy még januárban a Medián egy olyan kutatást prezentált, amely szerint rendkívül magas, 90 százalék feletti részvétel várható a választáson. Ezzel szemben a legújabb mérésük kapcsán már arról beszélt Hann Endre a Telexnek adott interjúban, hogy egy 74 százalékos részvételt tart reálisnak. 

De máskor is előfordult, hogy Hann Endre lebuktatta a saját mérései hitelességét. Még 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra. A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt állítólagos erősödéséhez.

 

Egymásnak esett a Medián és a DK

Emlékezetes volt, amikor néhány hónapja a DK-s Molnár Csaba azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár szerint világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak.

Ha elfogadjuk Molnár Csaba állítását, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mi állhat annak a hátterében, hogy rendre a Tisza Párt előnyét méri a Medián.

Régi időket idéző módszerrel igyekezett növelni a támogatását a Demokratikus Koalíció, legalábbis ezt állította az ügyben Hann Endre a HVG-nek nyilatkozva. A Medián vezetője megosztott egy levelezést Sebián-Petrovszki Lászlóval, a DK frakcióvezetőjével, aki egy 2025. augusztus 27-i e-mailben azt a kérdést tette fel

van olyan aspektus, amit megmérve, kutatva várhatóan jó eredmény jönne ki a DK-nak?

 

Ugyanaz, mint négy éve

Érdekesség, hogy a 2022-es választások előtt a manipulációs kerekasztal kutatócégei rendre azt mutatták ki, hogy az összbaloldali lista vezet a kormánypártokkal szemben. A végeredmény viszont ismert, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmet aratott, míg a baloldal csúfos kudarcot vallott. Akkor a 444.hu-nak Hann Endre beismerte, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek. A saját érintettségéről így fogalmazott:

Igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások.

Kérdés, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP megnyeri a most vasárnapi választást, akkor újra várhatunk-e hasonló önvizsgálatot Hann Endrétől. Ugyanis néhány hete finoman utalt rá, hogy a választások után valószínűleg nem folytatja a munkáját. A Medián vezetője úgy fogalmazott, ő túl idős már ehhez.

Borítókép: Hann Endre, a Medián ügyvezetője (Fotó: Képernyőkép/ATV)

 

