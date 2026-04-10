A nyugdíjba készülő Hann Endre utoljára még megtolta a Tisza Párt kampányát

A választási kampány utolsó napjaiban turbófokozatra kapcsolt a Tisza Pártot támogató manipulációs kerekasztal. Ahogy az ismert, a balliberális kutatóintézetek már több mint egy éve olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. A tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.
A minap a Tisza kétharmados többségét kimutató Medián oszlopos tagja ennek a manipulációs kerekasztalnak. Fontos felidézni, hogy egy hete Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bemutatott egy kutatást, amely állítása szerint a Medián választókerületi felmérése. Ez pedig teljesen más számokat mutat, mint Hann Endre intézetének friss mérése.
A Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol. És még ők is csak 36 körzetet jósolnak a Tiszának. További egy körzetet számolnak egyéb jelöltnek, és a maradék 11 körzetet vélik bizonytalannak. Tehát a Medián valódi belső mérései egy kényelmes Fidesz-többséget jeleznek előre a parlamentben
– tudatta Deák Dániel.
Amerikai típusú kampánytámogató eszköz
Ennek a közvélemény-manipulációnak a módszertanáról Hann Endre tavaly júniusban a Klubrádió műsorában kendőzetlen őszinteséggel beszélt.
Ez most nem túl népszerű szuverenitásvédelmi szempontból, de a 90-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában
– fogalmazott.
A Medián ügyvezetője hozzáfűzte:
És ez egy igazi kampánytámogató kérdésforma, amit inkább választások előtt közvetlenül használunk.
Hann Endrét azt követően kérdezték erről, hogy egy 2025 júniusi felmérésük a Tisza Párt fölényét mutatta ki.
Az amerikai kapcsolat kérdését egyébként Hann Endre már 2020-ban is feszegette. Akkor szintén a Klubrádiónak nyilatkozva jelentette ki, hogy
a Medián a rendszerváltás utáni időkben sok segítséget kapott a Soros György által támogatott National Democratic Institute-tól, emellett Thomas Meliának, az Obama-adminisztráció helyettes külügyi államtitkárának is sokat köszönhettek.
A saját számainak is ellentmond Hann Endre
Megjegyzendő, hogy még januárban a Medián egy olyan kutatást prezentált, amely szerint rendkívül magas, 90 százalék feletti részvétel várható a választáson. Ezzel szemben a legújabb mérésük kapcsán már arról beszélt Hann Endre a Telexnek adott interjúban, hogy egy 74 százalékos részvételt tart reálisnak.
