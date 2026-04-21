Megosztó megszólalások kötődnek a Tisza leendő egészségügyi miniszteréhez

A Tisza Párt hétfői frakcióülése után a Magyar Péter megnevezte hét leendő miniszterét, akik egyike Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi tárca várományosa korábban az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben és a MÁV-kórházban is dolgozott, majd 2005-ben a magyar egészségügy „feudális viszonyai miatt” költözött a családjával az Egyesült Királyságba, ahol tíz éven keresztül éltek. Ezalatt egyebek mellett a North Manchester General Hospital ortopédiai osztályának vezetőjeként dolgozott. Hazatérve a többi között a Wáberer Medical Center és a Duna Medical Center magánellátásában, valamint a Sportkórházban dolgozott vezető sebészként.

Hegedűs Zsolt az elmúlt időszakban több megosztó kijelentést is tett arról, hogy miként szervezné át az egészségügyet. Miközben a Tisza Párt szerint súlyos strukturális gondokkal küzd az ágazat, Hegedűs a minap az első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg. Az RTL-nek adott interjújában arról sem esett szó, hogy a leendő miniszter miként csökkentené a Tisza-kampányban sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer fenntartható működését. Korábban pedig nemes egyszerűséggel „darwini kiválasztódásként” írta le a minőségalapú versenyt.

Hegedűs Zsolt mellett a bátyja is megmerítkezett a politikában: ifj. Hegedűs Loránt a MIÉP színeiben volt országgyűlési képviselő 1998 és 2002 között, s a Csurka-párt alelnöki tisztségét is betöltötte.