Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Megosztó megszólalások kötődnek a Tisza leendő egészségügyi miniszteréhez

Magyar Péter hétfői bejelentésével a Tisza leendő egészségügyi miniszterének személye is ismertté vált. Az elmúlt években az Egyesült Királyságban is karriert építő Hegedűs Zsolt az elmúlt időszakban több érdekes kijelentést tett az egészségügy működéséről és átszervezéséről.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 14:55
A Tisza Párt hétfői frakcióülése után a Magyar Péter megnevezte hét leendő miniszterét, akik egyike Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi tárca várományosa korábban az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben és a MÁV-kórházban is dolgozott, majd 2005-ben a magyar egészségügy „feudális viszonyai miatt” költözött a családjával az Egyesült Királyságba, ahol tíz éven keresztül éltek. Ezalatt egyebek mellett a North Manchester General Hospital ortopédiai osztályának vezetőjeként dolgozott. Hazatérve a többi között a Wáberer Medical Center és a Duna Medical Center magánellátásában, valamint a Sportkórházban dolgozott vezető sebészként.

Hegedűs Zsolt az elmúlt időszakban több megosztó kijelentést is tett arról, hogy miként szervezné át az egészségügyet. Miközben a Tisza Párt szerint súlyos strukturális gondokkal küzd az ágazat, Hegedűs a minap az első intézkedései között mégis az arcfelismerő rendszerek leszerelését jelölte meg. Az RTL-nek adott interjújában arról sem esett szó, hogy a leendő miniszter miként csökkentené a Tisza-kampányban sokszor emlegetett várólistákat, hogyan kezelné az orvos- és ápolóhiányt vagy milyen forrásokból biztosítaná az ellátórendszer fenntartható működését. Korábban pedig nemes egyszerűséggel „darwini kiválasztódásként” írta le a minőségalapú versenyt.

Hegedűs Zsolt mellett a bátyja is megmerítkezett a politikában: ifj. Hegedűs Loránt a MIÉP színeiben volt országgyűlési képviselő 1998 és 2002 között, s a Csurka-párt alelnöki tisztségét is betöltötte.

 

A büszke paraszt, aki kivéreztetné az agrárkamarát: kicsoda a mezőgazdasági nagyvállalkozó, aki átveheti az agrártárcát?

A Magyar-kormány miniszterei 10 cikk chevron-right

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
