Jön a vihar, kiadták a riasztást + videó

A napos, 25 fok közeli időt késő délutántól egy északnyugat felől érkező hidegfront szakítja félbe. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A soproni, kőszegi és szombathelyi járásokra már kiadták az elsőfokú riasztást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 14:35
A késő délutáni, esti órákban északnyugat felől hidegfront érkezik, melyből most sem számíthatunk túl sok csapadékra – figyelmeztetett közösségi oldalán a HungaroMet.

A front előterében még sok napsütés várható, és az enyhe délies fuvallattal meleg légtömeg érkezik, 21 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Késő délutántól, estétől azonban a front mentén megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, amit csapadékgócok környezetében átmenetileg akár

viharos lökések is kísérhetnek.

Emellett inkább záporos csapadékra kell készülni, sőt az északnyugati, nyugati tájakon akár zivatar is kialakulhat.

Forrás: HungaroMet

Éjjel a front kelet felé halad, miközben gyengül is, és holnap reggel, délelőtt el is hagyja hazánkat.

Mögötte hétfőn többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. Ugyanakkor az északkeleti tájakon egy kialakuló konvergencia mentén ismét záporok, akár zivatarok is képződhetnek. Továbbá

a délnyugati, nyugati határvidéken is délutántól nem kizárt helyenként zápor,

esetleg néhol az ég is megdörrenhet.

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet – jelentette a katasztrófavédelem. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és

jégeső is előfordulhat.

Vasárnap kora délutántól egy érkező hidegfront hatására főként a Nyugat-Dunántúlon előfordulhatnak zivatarok, amelyeket átmenetileg viharos, átlagosan óránként 60–75 kilométeres erősségű széllökések és apró szemű jég kísérhet.

 Az esti, késő esti órákra fokozatosan csökken a zivatarhajlam.

Forrás: HungaroMet

Hétfőn a késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elsősorban az északkeleti megyékben, később alacsonyabb valószínűséggel a délnyugati határszél közelében is képződhetnek zivatarok, melyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet.

Hétfőn a Dunántúli-középhegység térségében előfordulhatnak óránként 60–65 kilométeres erősségű széllökések északnyugati irányból.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
