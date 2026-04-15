Hülyét csináltak magukból, most kalapoznak a Kutyapárt politikusai

Adománygyűjtésbe kezdett csúfos leszereplése után a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP). A párt társelnöke, Kovács Gergely egy, a közösségi médiában közzétett posztjában azt írta, a kampánytámogatás egy részét plakátokra költötték, másik részét pályáztatták, hogy a közpénz visszanyerje közpénz jellegét.
Kovács kiemelte,
mivel a kassza üres, a pénzt a párt tisztviselőitől és jelöltjeinek magánvagyonából kéne fedezni. Csakhogy magánvagyonaink sincsenek. A jelöltek egy részének viszont vannak gyerekei, és ha nem gyűjtjük össze adományokból, akkor még ők is bőven fizethetik a tartozást.
A Kutyapárt körül kialakult helyzet komolyságát mutatja, hogy a párt jóformán összes politikusa ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázza a közösségi médiában a követőit, akik válaszul nevető fejekkel árasztották el a posztokat.
Az adománygyűjtés sem áll jól a hivatalos oldal szerint,
kétnapnyi könyörgés után ugyanis mindössze a 686 millió forintos cél alig több mint öt százaléka gyűlt össze.
