Hülyét csináltak magukból, most kalapoznak a Kutyapárt politikusai

Adománygyűjtésbe kezdett csúfos leszereplése után a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP). A párt társelnöke, Kovács Gergely egy, a közösségi médiában közzétett posztjában azt írta, a kampánytámogatás egy részét plakátokra költötték, másik részét pályáztatták, hogy a közpénz visszanyerje közpénz jellegét.

Kovács kiemelte,

mivel a kassza üres, a pénzt a párt tisztviselőitől és jelöltjeinek magánvagyonából kéne fedezni. Csakhogy magánvagyonaink sincsenek. A jelöltek egy részének viszont vannak gyerekei, és ha nem gyűjtjük össze adományokból, akkor még ők is bőven fizethetik a tartozást.

A Kutyapárt körül kialakult helyzet komolyságát mutatja, hogy a párt jóformán összes politikusa ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázza a közösségi médiában a követőit, akik válaszul nevető fejekkel árasztották el a posztokat.

Az adománygyűjtés sem áll jól a hivatalos oldal szerint,

kétnapnyi könyörgés után ugyanis mindössze a 686 millió forintos cél alig több mint öt százaléka gyűlt össze.