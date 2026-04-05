Szemerei János: A húsvéti örömhír összeköt és nem szétforgácsol

A győri istentiszteleten Szemerei János arról beszélt: a húsvéti örömhír képes összekötni az embereket a bizonytalan időkben.

2026. 04. 05. 15:29
– Nagy szükségünk van a húsvéti örömhírre, amely összeköt és nem szétforgácsol – mondta Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a húsvétvasárnapi istentiszteleten a győri Öregtemplomban.

Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke igét hirdet a húsvétvasárnapi ünnepi istentiszteleten Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Szemerei János az úrvacsorával egybekötött istentiszteleten kiemelte: Isten a szabadítás, és szükségünk van a szabadító Isten örömhírére.

Olyan világban élünk, ami nagyon zord, háborúk híre lengi be a mindennapokat, így nem véletlenül tölt el sokakat nagy szorongással, hogy mi és hogyan folytatódik, s hogy nem találják az emberek a békességre vezető utat

– tette hozzá.

Elmondta, hogy itthon is nagy szükség van az örömhírre, mert bár nincs fegyverropogás, a megosztottságot a bőrünkön érezzük, a szembenállás barátságokat bont meg, családokba férkőzik be. A húsvéti örömhír olyan üzenetet tolmácsol, amire mindannyiunknak szüksége van, és fontos tudni azt is, hogy a különböző felkezetekben mindannyiunkat összeköt és érint is a feltámadás eseménye, mert egy olyan problémára adott választ Isten, amire óriási szükségünk volt. Szemerei János részletezte, hogy Isten olyan területen is szabadulást tud hozni, amiben az ember reménytelennek érzi magát.

Hangsúlyozta, hogy 

húsvétkor az Isten az életnek egy más dimenzióját is kinyitotta, egy olyan távlatot, ami minden földi életet élő, mulandóság alá vetett ember számára reménysugarat jelent. 

Hozzátette, ezt nem könnyű megérteni és feldolgozni sem. Példaként említette, hogy évekkel ezelőtt egy televíziós műsorban egy Magyarországra látogató amazonasi indián úgy felelt arra a kérdésre, hogy milyennek látja az általa nem ismert világot, hogy 

a testem ugyan megérkezett a nagy messzeségbe, de a lelkem még nem.

Ez a válasz bölcs volt, mert az indián tudta, hogy időre van szükségünk, hogy az igazi nagy dolgokat felfogjuk – mondta, hozzátéve, lehet, hogy az érzékszerveink már érzékelik, de a lelkünknek is szüksége van rá, hogy ráhangolódjon, megértse, hogy reagálni képes legyen.

– Az életünk nagy fordulataival a legtöbbször ezt meg is tapasztaljuk – emelte ki.

Szemerei János igét hirdet a húsvétvasárnapi ünnepi istentiszteleten a győri evangélikus Öregtemplomban Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Elmondta, hogy a húsvéti történetben is látjuk ezt az eltolódást, mert amikor az asszonyok hajnalban a sírhoz mentek és látták, hogy üres, nem arra gondoltak, hogy megtörtént, amiről Jézus ígéretet tett, mert egyszerűen nem voltak képesek még felfogni, nem tudott még a lelküknek a mélyére eljutni a történet.

Szemerei János kitért arra is, hogy 

Isten egészen más mértékkel néz bennünket, mert látja és tudja, hogy mi esendő, rászoruló emberek vagyunk, mégsem akar magunkra hagyni. Helyette esélyt készít arra, hogy az ő jóságából, irgalmából erőt merítsünk, hogy a magunk reménytelenségében mégis a reménységünk legyen.

Hozzátette, hogy Jézus azért megy el a legvégsőkig, azért adja az életét, hogy minden ember számára az ő szeretete és irgalma menedék legyen. Így egyesített bennünket, különböző embereket, különböző látásmódúakat, mert az ő szabadítása, a tőle kapható élet, a nála található remény mindannyiunkat összeköt – mondta.

Borítókép: Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke igét hirdet a győri evangélikus Öregtemplomban (Forrás: MTI)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
