„A menny már nincs távol” – húsvéti üzenet a bazilikából

A Szent István-bazilikában mondott beszédében Mohos Gábor hangsúlyozta: Krisztus feltámadása minden ember életét átformálhatja.

Forrás: MTI2026. 04. 05. 12:58
Fotó: Havran Zoltán
Krisztus feltámadása közelebb hozza a mennyet, amely már nincs áthidalhatatlan távolságra, és minden pillanatban éltető kapcsolatban van velünk – mondta Mohos Gábor esztergom–budapesti segédpüspök húsvétvasárnap a Szent István-bazilikában.

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise (Fotó: Havran Zoltán/MW)

A Szent István-bazilika plébánosa homíliájában arról beszélt: Szent Pál a kolosszeiekhez írt levelében új távlatot nyit a húsvéti eseménynek, amikor azt mondja: 

Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.

Pál apostol elmondja azt is, hogy mi következik ebből a mi életünkben, amikor arra szólít, hogy keressük azt, „ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján”.

Mohos Gábor rámutatott: 

ez nem azt jelenti, hogy a földi dolgokra egyáltalán ne figyeljünk, hanem azt, hogy minden földi dolgot, minden vágyat, tervet, minden élethelyzetet, kapcsolatot helyezzünk bele ebbe az új távlatba, amely az égiekre irányul.

Kitért arra: Szent Pált teljesen átformálta a feltámadt Krisztussal való találkozás a damaszkuszi úton. Attól kezdve számára csak Jézus és az ő ügye volt fontos. Minden üldöztetést vállalt Jézusért, csakhogy az ő mindent meghaladó jóságát és az ebből fakadó életet hirdesse mindenkinek.

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
1/19

Azt is mondta: nekünk is lehetőségünk van találkozni a feltámadt Krisztussal a szentáldozásban és minden hozzá forduló imádságban. Ez a találkozás többnyire nem jár különleges érzelmekkel, hirtelen csodákkal, de 

mindig megérint, szelíden, szeretettel, hogy gyógyítson és éltessen minket.

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
Fotó: Havran Zoltán / MW

Olyan sok a világban a szeretethiány, a meg nem értés, a harag, a gyűlölet, pedig Jézus azért halt meg és azért támadt föl, hogy közénk hozza a szeretet országát. Ez az ország azonban csak úgy tud növekedni, ha a mi életünk vezérfonala is a szeretet lesz – tette hozzá Mohos Gábor.

Borítókép: Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise (Forrás MW/Havran Zoltán)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu