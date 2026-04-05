„A menny már nincs távol” – húsvéti üzenet a bazilikából

Krisztus feltámadása közelebb hozza a mennyet, amely már nincs áthidalhatatlan távolságra, és minden pillanatban éltető kapcsolatban van velünk – mondta Mohos Gábor esztergom–budapesti segédpüspök húsvétvasárnap a Szent István-bazilikában.

Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise (Fotó: Havran Zoltán/MW)

A Szent István-bazilika plébánosa homíliájában arról beszélt: Szent Pál a kolosszeiekhez írt levelében új távlatot nyit a húsvéti eseménynek, amikor azt mondja:

Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.

Pál apostol elmondja azt is, hogy mi következik ebből a mi életünkben, amikor arra szólít, hogy keressük azt, „ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján”.

Mohos Gábor rámutatott:

ez nem azt jelenti, hogy a földi dolgokra egyáltalán ne figyeljünk, hanem azt, hogy minden földi dolgot, minden vágyat, tervet, minden élethelyzetet, kapcsolatot helyezzünk bele ebbe az új távlatba, amely az égiekre irányul.

Kitért arra: Szent Pált teljesen átformálta a feltámadt Krisztussal való találkozás a damaszkuszi úton. Attól kezdve számára csak Jézus és az ő ügye volt fontos. Minden üldöztetést vállalt Jézusért, csakhogy az ő mindent meghaladó jóságát és az ebből fakadó életet hirdesse mindenkinek.