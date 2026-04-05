Húsvétvasárnap lett az év eddigi legmelegebb napja

Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Hozzátették:

országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.

Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja – írták.

A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután

a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16 fok volt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)