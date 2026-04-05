Húsvétvasárnap lett az év eddigi legmelegebb napja

Ebben az évben vasárnap melegedett első alkalommal nagy területen 20 Celsius-fok fölé a levegő hőmérséklete – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Hozzátették:
országos átlagban is 20 Celsius-fok volt vasárnap kora délután a hőmérséklet, az északnyugati vidékeken pedig a 25 fokot is közelítette.
Ezzel a vasárnap az év eddigi legmelegebb napja – írták.
A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap kora délután
a legmelegebbet Hegyeshalomban mérték, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, itt csak 16 fok volt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!