Tavaszi álomidő várható húsvétvasárnap – mutatjuk, hol lehet 24 fok + videó

Sok napsütésre számíthatunk, az égen csak kevés gomolyfelhő jelenik meg, amelyek estére feloszlanak. Csapadék sehol sem várható húsvétvasárnap – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A délire, délnyugatira forduló szél főként az ország északnyugati részén időnként élénk lökésekkel kísérheti a napot.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, a nyugati, északnyugati határ közelében lehet a legmelegebb.

Késő estére 12-17 fokig hűl le a levegő.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Húsvét hétfőn északnyugat felől egyre több felhő érkezik, de csapadék csak elszórtan, főként az északi területeken fordulhat elő. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet 20 fok közelében alakul.

Kedden több órára kisüt a nap, az égen csak kevés felhő jelenhet meg, és eső sem valószínű. A hőmérséklet 15–20 fok között alakul, miközben az északnyugati szél időnként megélénkül – írja a Köpönyeg.

Szerdán derült, napos idő várható, kevés felhővel. Csapadék nem lesz, viszont az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet. A hőmérséklet 11 és 18 fok közé esik vissza.

Csütörtökön változóan napos idő ígérkezik gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként zápor is kialakulhat.

Az északi, északnyugati szél élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákra 11–12 fok körüli értékeket mérhetünk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Jászai Csaba)