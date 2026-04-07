Ifj. Hegedűs Loránt: Meg kell védenünk hazánk függetlenségét és szabadságát

A volt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, több nemzeti radikális közéleti szereplővel együtt azért szólított fel a szavazatok megosztására az egyéni körzetekben, mert nem tartható fenn „egyenlő távolság” a szuverenista és a globalista politikai tömbök között.

Ifj. Hegedűs Loránt szerint Magyarország függetlenségének és szabadságának megőrzése elsődleges nemzeti érdek. Úgy véli, súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakoztatása, különösen a kárpátaljai magyarság helyzete miatt. Hangsúlyozta: a jelenlegi kormány családpolitikája és migrációellenes intézkedései olyan alapot képeznek, amely biztosítja a nemzeti önrendelkezésből fakadó belső szabadság megőrzését.

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy minden politikai rendszer – így a jelenlegi is – korrekcióra és reformokra szorulhat. Meglátása szerint azonban ezek a változtatások csak a nemzeti szuverenitás keretein belül valósíthatók meg, és nem egy „brüsszelita politikai formációval” együttműködésben.

Ellenkező esetben szerinte fennáll a veszélye annak, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei elvesznek.

A lelkész külön kiemelte: mintegy egy tucat billegő választókerületben néhány szavazat dönthet a mandátum sorsáról, ami akár a kormányalakítás kérdését is befolyásolhatja. Éppen ezért tartja indokoltnak, hogy ezekben a körzetekben a nemzeti radikális szavazók taktikai megfontolásból a kormánypárti jelölteket támogassák.

Mint mondta, ez a lépés nem jelentené a nemzeti radikális politikai erő gyengülését, hiszen listán továbbra is számíthatnak a szavazók támogatására.

Sőt, szerinte a döntés hosszabb távon még erősítheti is a nemzeti oldalt, mivel megnyugtathatja azokat a választókat, akik eddig a kormányváltás kockázata miatt tartózkodtak a radikális párt támogatásától.

Ifj. Hegedűs Loránt hangsúlyozta: a nemzeti radikális szavazók „öntudatos, lelkiismeretes, nemzetben gondolkodó” polgárok, akiknek kulcsszerepük van abban, hogy a rendszer hibáira rámutatva elősegítsék annak korrekcióját. Példaként említette a migráció és a vendégmunkások kérdését, a genderideológiával kapcsolatos vitákat, valamint a következetes békepolitika szükségességét.