Ifj. Hegedűs Loránt: Meg kell védenünk hazánk függetlenségét és szabadságát

A jelenlegi kiélezett politikai helyzetben a nemzeti érzelmű szavazók felelőssége minden korábbinál nagyobb – hangsúlyozta Ifj. Hegedűs Loránt nemzeti radikális országgyűlési képviselő és református lelkész.

Gábor Márton
2026. 04. 07. 15:29
A volt országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, több nemzeti radikális közéleti szereplővel együtt azért szólított fel a szavazatok megosztására az egyéni körzetekben, mert nem tartható fenn „egyenlő távolság” a szuverenista és a globalista politikai tömbök között.

Ifj. Hegedűs Loránt (Forrás: Facebook)

Ifj. Hegedűs Loránt szerint Magyarország függetlenségének és szabadságának megőrzése elsődleges nemzeti érdek. Úgy véli, súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakoztatása, különösen a kárpátaljai magyarság helyzete miatt. Hangsúlyozta: a jelenlegi kormány családpolitikája és migrációellenes intézkedései olyan alapot képeznek, amely biztosítja a nemzeti önrendelkezésből fakadó belső szabadság megőrzését.

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy minden politikai rendszer – így a jelenlegi is – korrekcióra és reformokra szorulhat. Meglátása szerint azonban ezek a változtatások csak a nemzeti szuverenitás keretein belül valósíthatók meg, és nem egy „brüsszelita politikai formációval” együttműködésben.

 Ellenkező esetben szerinte fennáll a veszélye annak, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei elvesznek.

A lelkész külön kiemelte: mintegy egy tucat billegő választókerületben néhány szavazat dönthet a mandátum sorsáról, ami akár a kormányalakítás kérdését is befolyásolhatja. Éppen ezért tartja indokoltnak, hogy ezekben a körzetekben a nemzeti radikális szavazók taktikai megfontolásból a kormánypárti jelölteket támogassák.

Mint mondta, ez a lépés nem jelentené a nemzeti radikális politikai erő gyengülését, hiszen listán továbbra is számíthatnak a szavazók támogatására. 

Sőt, szerinte a döntés hosszabb távon még erősítheti is a nemzeti oldalt, mivel megnyugtathatja azokat a választókat, akik eddig a kormányváltás kockázata miatt tartózkodtak a radikális párt támogatásától.

Ifj. Hegedűs Loránt hangsúlyozta: a nemzeti radikális szavazók „öntudatos, lelkiismeretes, nemzetben gondolkodó” polgárok, akiknek kulcsszerepük van abban, hogy a rendszer hibáira rámutatva elősegítsék annak korrekcióját. Példaként említette a migráció és a vendégmunkások kérdését, a genderideológiával kapcsolatos vitákat, valamint a következetes békepolitika szükségességét.

Borítókép: Ifj. Hegedűs Loránt lelkész, egykori országgyűlési képviselő (Forrás: Patrióta)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
