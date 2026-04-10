Ismert olimpikon állt Orbán Viktor mellé

– Rengeteg olyan fontos kérdés forog kockán, amely meghatározza országunk jövőjét. Élsportolóként megtapasztaltam, hogy mennyit fejlődött a magyar sport az elmúlt 16 évben – kezdte felszólalását Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó.

Úgy folytatta, kiemelten fontos számára, hogy a sportolóink a legmagasabb szinten képviselhesség hazánkat. Fontosnak nevezte azt is, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen. Reményét fejezte ki, hogy a sport továbbra is kiemelt ágazat marad Magyarországon. Ezért, mint mondta: Orbán Viktort támogatja április 12-én.

Baji Balázs két olimpián, 2012-ben Londonban és 2016-ban Rio de Janeiróban képviselte Magyarországot, legjobb eredményeként 2016-ban Amszterdamban Európa-bajnoki ezüstérmet, egy év múlva a 2017-es londoni világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett a száztíz méteres gátfutás döntőjében, amiért az év férfi sportolójának választották hazánkban, és megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

A 2019. februári súlyos sérülése megakasztotta karrierjét, kétszer is műtötték, egy év múlva tért vissza, idén elődöntőbe jutott a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon, a tokiói olimpiáról viszont lemaradt. Baji Balázs 32 évesen fejezte be a pályafutását 2021-ben.