Ismert olimpikon állt Orbán Viktor mellé

Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó Orbán Viktort támogatja április 12-én. Azt mondta, élsportolóként megtapasztalta, hogy mennyit fejlődött a magyar sport az elmúlt 16 évben. Reményét fejezte ki, hogy a sport továbbra is kiemelt ágazat marad Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 11:06
A gátfutó 2023-ban szeretne itthon ünnepelni Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon
Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon
– Rengeteg olyan fontos kérdés forog kockán, amely meghatározza országunk jövőjét. Élsportolóként megtapasztaltam, hogy mennyit fejlődött a magyar sport az elmúlt 16 évben  – kezdte felszólalását Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó.

Úgy folytatta, kiemelten fontos számára, hogy a sportolóink a legmagasabb szinten képviselhesség hazánkat. Fontosnak nevezte azt is, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen. Reményét fejezte ki, hogy a sport továbbra is kiemelt ágazat marad Magyarországon. Ezért, mint mondta: Orbán Viktort támogatja április 12-én.

Baji Balázs két olimpián, 2012-ben Londonban és 2016-ban Rio de Janeiróban képviselte Magyarországot, legjobb eredményeként 2016-ban Amszterdamban Európa-bajnoki ezüstérmet, egy év múlva a 2017-es londoni világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett a száztíz méteres gátfutás döntőjében, amiért az év férfi sportolójának választották hazánkban, és megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 

A 2019. februári súlyos sérülése megakasztotta karrierjét, kétszer is műtötték, egy év múlva tért vissza, idén elődöntőbe jutott a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon, a tokiói olimpiáról viszont lemaradt. Baji Balázs 32 évesen fejezte be a pályafutását 2021-ben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekhann endre

Hann Endre és az időgép

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője elárulta, hogy szép csendben visszautazott idén februárba, és felvette az eddig nem létező adatokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

