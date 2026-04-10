Juhász Roland is beállt Orbán Viktor mögé

Juhász Roland, korábbi magyar válogatott labdarúgó videóban mondta el, hogy ő miért fog április 12-én a Fideszre és Orbán Viktorra szavazni. Az egykori védő megosztotta saját tapasztalatait, magyarázván, hogy a sport világát és a sportolók életét hogyan befolyásolta az utóbbi évek Fidesz-kormányzása.

Juhász elmondta: akkor tapasztalta először a változást, amikor 2013-ban a belga Anderlecht csapatától hazaigazolt Fehérvárra. Szerinte ahhoz, hogy a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra kijusson a magyar labdarúgó-válogatott, szükség volt a szurkolók odaadására és a kormány által megteremtett körülményekre is. A már visszavonult futballista felidézte,

több világeseményre is kilátogathatott, amit Magyarország rendezett és a szerzett felejthetetlen élmények mellett azzal is szembesült, miféle motiváló erőt adnak ezek az események a fiatal sportolóknak.

Juhász megosztotta: neki a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság élete legnagyobb élménye, ahol megtapasztalta, mennyire összetartó és milyen erejű összefogásra képes a magyar nemzet.

Bízom benne, hogy ezt későbbiekben nemcsak a sport képes összehozni, hanem az élet más területein is tapasztalhatjuk. Többek között ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra

– zárta mondandóját Juhász Roland.