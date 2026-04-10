Juhász Roland is beállt Orbán Viktor mögé

A kilenvenötszörös válogatott futballista az összetartást nevezte meg döntése legfontosabb indokának, de a sport világában átélt személyes élményei is arra ösztönzik Juhászt, hogy a Fideszre szavazzon.

Forrás: Facebook2026. 04. 10. 17:22
Juhász Roland, korábbi magyar válogatott labdarúgó videóban mondta el, hogy ő miért fog április 12-én a Fideszre és Orbán Viktorra szavazni. Az egykori védő megosztotta saját tapasztalatait, magyarázván, hogy a sport világát és a sportolók életét hogyan befolyásolta az utóbbi évek Fidesz-kormányzása.

Juhász elmondta: akkor tapasztalta először a változást, amikor 2013-ban a belga Anderlecht csapatától hazaigazolt Fehérvárra. Szerinte ahhoz, hogy a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra kijusson a magyar labdarúgó-válogatott, szükség volt a szurkolók odaadására és a kormány által megteremtett körülményekre is. A már visszavonult futballista felidézte, 

több világeseményre is kilátogathatott, amit Magyarország rendezett és a szerzett felejthetetlen élmények mellett azzal is szembesült, miféle motiváló erőt adnak ezek az események a fiatal sportolóknak.

Juhász megosztotta: neki a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság élete legnagyobb élménye, ahol megtapasztalta, mennyire összetartó és milyen erejű összefogásra képes a magyar nemzet.

Bízom benne, hogy ezt későbbiekben nemcsak a sport képes összehozni, hanem az élet más területein is tapasztalhatjuk. Többek között ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra

– zárta mondandóját Juhász Roland.

Borítókép: Juhász Roland (Fotó: BELGA MAG/Laurie Dieffebacq)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
