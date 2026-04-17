Kamu volt az Átlátszó cikkében szereplő számla, reagált a V-Híd

Közleményben reagált a V-Híd Zrt. az Átlátszó.hu április 15-én megjelent cikkére.

2026. 04. 17. 20:25
Az Átlátszó.hu-n 2026. április 15-én megjelent cikk kapcsán a V-Híd Zrt. azt közölte: belső ellenőrzése alapján a cikkben szereplő számla soha nem szerepelt a társaság hivatalos számlázási és pénzügyi nyilvántartásaiban, így az a társaság működésével és gazdálkodásával nem hozható összefüggésbe.

Azt is hozzátették, hogy a számla sztornózását nem a V-Híd Zrt. kezdeményezte. 

Kiemelték: 

online megrendelések során bármely gazdálkodó szervezet vagy természetes személy adatai megadhatók, ezért az ilyen dokumentumok önmagukban nem minősülnek hiteles bizonyítéknak.

A társaság közleménye szerint a számlázáshoz szükséges adatok, így a székhely és az adószám, nyilvánosan elérhetők az interneten. 

Hozzátették:

a V-Híd Zrt.-nél szigorú pénzügyi és kontrollmechanizmusok működnek, amelyek az ilyen jellegű tételek elszámolását eleve kizárják.

Végül azt is közölték, hogy az Átlátszó.hu-t helyreigazítás közzétételére szólították fel. Leszögezték: ennek elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket megteszik.

Borítókép: a V-Híd közösségi oldala


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
