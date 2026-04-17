Hamarosan népszavazást tarthatnak Magyarországon egy mindenkit érintő, fontos kérdésben

Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?"
Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.
A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.
