Hamarosan népszavazást tarthatnak Magyarországon egy mindenkit érintő, fontos kérdésben

Fontos ügyben nyílhat meg az út egy országos népszavazás előtt, miután a Nemzeti Választási Bizottság hitelesített egy kezdeményezést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 18:46
Illusztráció
Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki online ülésén. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete által benyújtott, népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?"

Az NVB a népszavazási kezdeményezést egyhangúlag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek.

A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekolvas

Tökéletes összefoglaló

Bayer Zsolt avatarja

Akinek van tíz perce és elegendő szürkeállománya, olvassa el figyelmesen az alábbi cikket!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu