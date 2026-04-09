Kocsis Máté: Magyar Péter csak egy báb, külföldről akarják befolyásolni a magyarok választását + videó

Most nem lehet kísérletezni, olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ideküldi a pénzét – fogalmazott a frakcióvezető. Kocsis Máté szerint a magyarok többsége nem akar kormányváltást, értik és érzik, hogy erős tapasztalt vezetőre van szüksége Magyarországnak, de azért fontos tisztán látni, mik a Tisza Párt valódi szándékai.

2026. 04. 09. 7:25
Az ukránok is szeretnének ukránbarát kormányt Magyarországon, de a németek és Brüsszelből is azért drukkolnak, hogy kormányváltás történjen – közölte Kocsis Máté az Igazság órája csütörtöki adásában. A frakcióvezető szerint az ukránoknak három oka van erre, szeretnének pénzt, uniós tagságot és katonai segítséget is, ám mindhárom kívánságukat blokkoljuk. – Ezért akarják eltakarítani a nemzeti kormányt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a németek pedig azért neheztelnek, mert szerintük nekünk is ki kellene venni a részünket az ukránok háborújának pénzelésében.

 

– Brüsszel azért sürgeti a váltást, mert a következő ciklus költségvetésekor Orbán Viktor nem fogja hagyni, hogy ne vegyék figyelembe a magyarok érdekeit. Hatalmas a nyomás, amit valójában nem Magyar Péter okoz, ő csak egy báb, a külföldi befolyás az, ami elképesztő nyomást jelent – mondta a frakcióvezető.

Felidézték, nem gondolták, hogy egy uniós tagállam és egy uniós tagságra vágyó ország viszonya ilyen szinten elmérgesedik.

– Fel kell tenni a kérdést: alkalmasak-e egyáltalán az uniós tagságra? Egy barbár népről beszélünk, Zelenszkij halálos fenyegetése jól mutatja, milyen a diplomáciájuk, de az is beszédes, hogy senkit sem zavar, hogy az elnökük halálosan megfenyegeti egy másik ország vezetőjét és a családját – emlékeztetett Kocsis Máté.

A politikus szerint a választás tétje nagy, a magyarok többsége nem gondolkodik kormányváltásban, ebben a háborús helyzetben egy erős vezetőre van szükség, aki biztonságot tud teremteni, biztosítani tudja a családtámogatási rendszert.

Most nem lehet kísérletezni, egy olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ideküldi a pénzét

– hívta fel a figyelmet.

Milyen érdekes az is, hogy a Tisza-csomag tervei szerint épp annyi pénzt vennének el a magyaroktól, mint amennyit az Európai Unió is kér tőlünk Ukrajnának.

– Ez az, amit mi nem szeretnénk. Ezt érzik a magyar emberek, a Tisza-csomag árát mindenki megfizetné – közölte. Kocsis Máté szerint miután nyilvánosságra került a Tisza-terv, világossá vált az is, hogy a 2010 előtti időket akarják visszahozni.

– Ez egy régi vita a jobboldal és a baloldal között. Ők abban hisznek, ha az állam beszed sok pénzt, akkor azt egy általuk kitalált rendszer mentén osztják ki, mi viszont abban hiszünk, hogy eleve ott kell hagyni az embereknél a pénzt, és szabadságot adunk, mire költsék. Ez nem egy bűnös dolog persze a baloldalról sem, de ez az elv megbukott már idehaza. Lengyel László, Bokros Lajos vagy Kéri László harminc éve ezt fújják, ez a gazdaságpolitika csődbe vitte az országot, onnan kellett talpra állnunk – idézte fel, kiemelve: 2010-ben még mindenki nevetett volna azon, ha azt mondják, hogy pár éven belül az édesanyák adómentesek lesznek. A baloldalon viszont nem ez a módi,

ha változás jön, az nagyon fájna majd mindenkinek, a Fidesz által bevezetett családtámogatásokat eltörlik, mert ők egész egyszerűen más gazdasági elvek mentén kormányoznak.

Kocsis Máté rámutatott: még a tiszások sem ismerik a Tisza Párt valódi szándékát.

– A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadnak már el. Baj lesz – hívta fel a figyelmet.

– Fontos lenne, ha a tiszások elcsendesednének és meghallanák, mi a pártjuk valódi programja: Kapitány István tervei azt jelentik, hogy nem lesz védett ár, a benzin ezer forint lesz, és a rezsicsökkentés is megy a kukába, ami négyszeres rezsit jelent majd a magyar családoknak – mondta. Arra is kitért, hogy

verbális lincselés zajlik a fideszesekkel szemben, aki felvállalja a jobboldali nézeteit, azonnal megfenyegetik, mocskos kommenteknek, halálos fenyegetéseknek teszik ki őket.

– Azt, amit Magyar Péter meghonosított, az az erőszak, agresszió, amit megenged magának, azzal, hogy egy párt elnöke mikrofonnal a kezében, nyilvánosan szégyenít meg egy jobboldalit, felhatalmazza a szimpatizásait is arra, hogy ezt meg lehet tenni. Ez egy undorító, emberellenes cselekedet – húzta alá.

Kocsis Máté szerint olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ideküldi a pénzét

Németh Balázs megjegyezte: vannak köztünk olyan emberek, akik nem csak nem harcolnak már a nemzeti szuverenitásért, hanem együtt is működnek idegen országok kémeivel, titkosszolgálatokkal, a magyar államról adnak ki információkat.

– Idegen országok szügyig gázolnak a magyar választásokban. De hiszem, hogy mi vagyunk többen. Az viszont nagy tanulság, hogy 2022-ben még azt gondoltuk, nem fog még egyszer előfordulni, ami Joe Biden elnöksége alatt a guruló dollárok idején történt. Tévedtünk, mert ez még durvább – jegyezte meg a frakcióvezető.

Vicces, hogy Magyar Péter korábban még arról beszélt, lehetetlen csalni a magyar választásokon, most pedig választási csalással riogat – emlékeztetett.

– Nem ő találta fel a spanyolviaszt, minden pártnak vannak delegáltjai, akik együtt számolják meg a szavazatokat. Ám Magyar Péter legnagyobb félelme, hogy megszégyenül majd, ő ezt nem tudja elviselni – fűzte hozzá.

Kocsis Máté szerint az már csak hab a tortán, hogy egy olyan ember akar miniszterelnök lenni, akiről sorra jönnek ki a kábítószeres botrányok és a megbotránkoztató hangfelvételek.

– Egy ilyen embert mennyi idő alatt lehetne megzsarolni? Egy külföldi titkosszolgálat pillanatok alatt megtalálja a módját, hogyan zsarolhassa majd. Ezekben a háborús években, amikor az ukránok embert is ölnének, hogy megkapják, amit akarnak, egy olyan embertől, aki magáért sem tud felelősséget vállalni, mit várhatunk el? – tette fel a kérdést.

A frakcióvezető szerint április 12-én fontos emlékezni arra is, hogy a nemzeti kormány volt az, amely megakadályozta az illegális bevándorlást, bevezette Európa legkiterjedtebb családtámogatási rendszerét és szembe mert fordulni az egyre erőszakosabb ukrán kormánnyal.

– Csak az kockáztasson, akinek a biztonság és a béke nem fontos, és a családtámogatási rendszer is útban van – jegyezte meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

