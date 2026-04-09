Kocsis Máté: Magyar Péter csak egy báb, külföldről akarják befolyásolni a magyarok választását + videó

Az ukránok is szeretnének ukránbarát kormányt Magyarországon, de a németek és Brüsszelből is azért drukkolnak, hogy kormányváltás történjen – közölte Kocsis Máté az Igazság órája csütörtöki adásában. A frakcióvezető szerint az ukránoknak három oka van erre, szeretnének pénzt, uniós tagságot és katonai segítséget is, ám mindhárom kívánságukat blokkoljuk. – Ezért akarják eltakarítani a nemzeti kormányt – emlékeztetett, hozzátéve, hogy a németek pedig azért neheztelnek, mert szerintük nekünk is ki kellene venni a részünket az ukránok háborújának pénzelésében.

Most nem lehet kísérletezni

– Brüsszel azért sürgeti a váltást, mert a következő ciklus költségvetésekor Orbán Viktor nem fogja hagyni, hogy ne vegyék figyelembe a magyarok érdekeit. Hatalmas a nyomás, amit valójában nem Magyar Péter okoz, ő csak egy báb, a külföldi befolyás az, ami elképesztő nyomást jelent – mondta a frakcióvezető.

Felidézték, nem gondolták, hogy egy uniós tagállam és egy uniós tagságra vágyó ország viszonya ilyen szinten elmérgesedik.

– Fel kell tenni a kérdést: alkalmasak-e egyáltalán az uniós tagságra? Egy barbár népről beszélünk, Zelenszkij halálos fenyegetése jól mutatja, milyen a diplomáciájuk, de az is beszédes, hogy senkit sem zavar, hogy az elnökük halálosan megfenyegeti egy másik ország vezetőjét és a családját – emlékeztetett Kocsis Máté.

A politikus szerint a választás tétje nagy, a magyarok többsége nem gondolkodik kormányváltásban, ebben a háborús helyzetben egy erős vezetőre van szükség, aki biztonságot tud teremteni, biztosítani tudja a családtámogatási rendszert.

Most nem lehet kísérletezni, egy olyan ellenfelet kell legyőzni, aki nem indul a választásokon, testetlen, csak ideküldi a pénzét

– hívta fel a figyelmet.

Milyen érdekes az is, hogy a Tisza-csomag tervei szerint épp annyi pénzt vennének el a magyaroktól, mint amennyit az Európai Unió is kér tőlünk Ukrajnának.

– Ez az, amit mi nem szeretnénk. Ezt érzik a magyar emberek, a Tisza-csomag árát mindenki megfizetné – közölte. Kocsis Máté szerint miután nyilvánosságra került a Tisza-terv, világossá vált az is, hogy a 2010 előtti időket akarják visszahozni.