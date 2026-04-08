Kötter Tamás: A Gyurcsány–Bajnai-korszak rémalakjai akarnak visszatérni a Tisza Pártban + videó

– Miért szavazok a Fideszre? Az identitásom miatt: keresztény vagyok, magyar vagyok, apa vagyok, ügyvéd és író vagyok – sorolta Kötter Tamás, aki egyúttal arra is kitért, identitásából fakadóan Isten mellett abban is hisz, hogy a család a társadalom alapköve. De nem csak az identitása miatt tartja a legjobb választásnak a Fideszt.

Racionális okok miatt egyetértek az ország kül- és bevándorláspolitikájával, adó- és családpolitikájával. Magyarul: nem Ukrajnára, nem a háborúra és nem a genderre, igen a magyar érdekre és családokra

– húzta alá az író.

Kötter Tamás arra is kitért, még jól emlékszik a 2002–2010 közötti Gyurcsány–Bajnai-korszakra, akiknek rémalakjai most a Tisza Pártban, új gazdatestben térnének vissza.

Magyar Péterrel kapcsolatban úgy vélekedett, sem lelki, sem szellemi, sem erkölcsi szempontból nem tartja reális alternatívának Orbán Viktorral szemben.

