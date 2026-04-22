Lagzi Lajcsi egykori üzlettársát perelné

Ismét bírósági ügybe keveredhet a mulatós zenész, ezúttal azonban nem ellene folyhat eljárás. Lagzi Lajcsi azt állítja, hogy már öt éve nem jut hozzá ahhoz a pénzhez, ami szerinte jogosan megilleti, ezért kész perre vinni az ügyet.

2026. 04. 22. 14:57
Galamos Lajos, akit az ország Lagzi Lajcsiként ismert és szeretett meg Forrás: MW Bulvár
Galambos Lajosnak – akit az ország Lagzi Lajcsiként ismert és szeretett meg – az elmúlt években bőven kijutott a bírósági ügyekből, most mégis ismét jogi útra terelhet egy konfliktust. A zenész szerint elfogadhatatlan, hogy mások hasznot húznak a nevéből, miközben a sikeres vállalkozása után járó pénzét máig nem rendezték – írta meg az Origo.

„Évekkel ezelőtt egy termék reklámarcának keresett meg egy cég. 

Annak ellenére, hogy vitathatatlanul jó hatású készítmény volt, mégis értékesítési nehézségeik voltak. 

A terméket kipróbáltam, és a hatása számomra annyira meggyőző volt, hogy mellé tudtam állni, hiszen fontos számomra az egészségtudatosság. Abban az időben, mint a Muzsika TV társtulajdonosa, több száz millió forint értékű szabad televíziós reklámkerettel rendelkeztem az RTL-csoportnál, 

így a saját ismeretségemen kívül az együttműködésbe beadtam a reklámfelületemet is.

Ez a felület, ahogy a régi időkben mondták, a »családi aranytartalékom« volt, amelyet feláldoztam az ügy érdekében” – mondta a Blikknek a mulatós zenész, akire 2022 decemberében jogerősen három és fél év börtönbüntetést szabtak ki víz-, gáz- és áramlopás miatt.

A mulatós sztár és a cég közötti együttműködés éveken át problémamentesen működött, a termék iránti kereslet pedig közben óriásit nőtt. A kezdeti havi néhány száz darabos értékesítés rövid idő alatt 30–40 ezerre ugrott, vagyis a forgalom több mint harmincszorosára emelkedett.

„A megállapodásunk lényege az volt, hogy az értékesítésből jutalékot kapok. Bizonyítható, hogy az én színre lépésem, az ismertségem és az általam nyújtott reklámfelület hozta meg a terméknek az országos áttörést, azáltal lett a piacon fogalom.

Sajnos az ominózus cég élén személyi változások történtek, és a határozatlan idejű szerződésünk ellenére évek óta nem fizetik ki a jutalékomat. 

Holott a honlapjukon – közjegyzői okirattal is bizonyíthatóan – a nevem felhasználásával reklámozták a terméket, amelyet jelenleg is értékesítenek. Ők vitatják a szerződésünk létezését, de akkor kérdem én: ha nem ismerik el a szerződésünket, mi alapján használják fel a nevemet, az arcomat és a hírnevemet a kereskedelmi profitjuk növelésére? – riposztozott a celeb, akit a Dáridó című műsorában ismert meg az ország.

A cég forgalma az elmúlt időszakban a háromszorosára, az adózott eredménye pedig bizonyíthatóan a tízszeresére nőtt. Ehhez mérten az én részesedésem csekélynek mondható, mégsem kapom meg immár öt éve. Nem szeretnék pereskedni, de ha nem hagynak más lehetőséget, megteszem

– közölte Lagzi Lajcsi.

További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelekagymosott

Én, az „agymosott birka”

Lázár Emese avatarja

Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
