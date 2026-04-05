Családi ügy lett: a lányát is a Tiszába tolta a Nagykanizsán induló exszocialista vállalkozó

Magyar Péter az MSZP milliárdos támogatói köréből szerzett nagykanizsai jelöltet: Lovkó Csaba a kilencvenes évek végén majdnem csődbe vitt egy céget, ahonnan tömegeket rúgtak ki, később pedig az MSZP–SZDSZ kormányokat aktívan támogató milliárdos, Somody Imre családjánál kapott bizalmi állást. A jelölt a lányát, Lovkó Lucát is bevitte a Tisza Pártba, ám ő végül csak az előválasztásig jutott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 15:00
Lovkó Csaba közel három évtizede próbál áttörést elérni az üzleti életben és a politikában, ám pályáját inkább kudarcok kísérik. A történet ráadásul családi szálat is kapott: a politikai építkezésbe már a lányát is bevonta – tudta meg az Ellenpont.

Fotó: Ellenpont

Közismert, hogy Lovkó Csaba cégvezetőként már megbukott, azt azonban kevesebben tudják, hogy a politikában is volt már hasonló kudarca – ráadásul a kettő összefügg.

Lovkó 1998-ban került a Zalaco sütőipari cég élére vezérigazgatóként. Irányítása alatt a vállalat egy új termék piacra vezetésével próbálkozott, amely azonban alig két év alatt megbukott. A felelősség vállalása helyett a cégvezető a gyártásban dolgozókat bocsátotta el.

A vállalatot a kudarc miatt 1999-ben fel is osztották, Lovkó pedig ragaszkodott igazgatói székéhez. Nem véletlenül.

Fotó: Ellenpont

A Zalaco 98,9 százalékos tulajdonosa ekkor Somody Gertrúd volt, aki nem más, mint a Pharmavit alapítójának, az MSZP akkori holdudvarához tartozó, befolyásos Somody Imrének a nővére.

Fotó: Ellenpont

A Plussz pezsgőtablettával meggazdagodó Somody a 90-es és 2000-es években – különösen 2002 után – komoly befolyással bírt: a szocialista hatalomátvételt követően emberei sorra kerültek kulcspozíciókba az egészségügyben. Köztük volt nővére is, aki szakmai előképzettség nélkül lett az Országos Gyógyszerészeti Intézet gazdasági főigazgató-helyettese, valamint Kincses Gyula, aki OEP-igazgatóként, majd intézetvezetőként tűnt fel. A körhöz több más vezető is tartozott, így Lovkó joggal bízhatott abban, hogy lojalitása idővel politikai pozíciót hozhat számára.

Ennek megfelelően aktívan támogatta a szocialistákat: 2005-ben például az egykori MSZMP-s miniszterből lett köztársaságielnök-jelölt, Glatz Ferenc mellé állt. Politikai megítélését – vagy rosszabb esetben valóságtól való elrugaszkodását – jól jelzi, hogy Glatzot „politikán kívüli” szereplőként mutatta be, aki szerinte képes lehet egyesíteni a megosztott táborokat.

Szocialista beágyazottsága miatt ez nem meglepő.

A lányát is magával húzta a Tiszába

Hogy mennyire fontos Lovkó Csabának a pozíciószerzés, azt jól jelzi, hogy nemcsak saját magát, hanem a lányát is bevitte a Tisza Pártba. Lovkó Luca először a párt egyik kampánydalának klipjében tűnt fel, ahol Magyar Péter Ilike néven ismert asszisztensének társaságában lovagolt.

Fotó: Képernyőfotó

Ezzel a produkcióval egészen a tiszás jelöltválogatóig jutott, ahol Bódis Kriszta mellett kapott töltelékjelölti szerepkört. Mint ismert – és már korábban is borítékolható volt –, a körzetben a Csipkejózsika című, LMBTQ-tematikájú mesekönyv szerzője indulhat az országgyűlési választáson.

Lovkó Csaba így immár évtizedek óta próbál politikai pályát építeni, ehhez pedig megtalálta azokat a közegeket is, ahol erre lehetőséget lát: korábban az MSZP-ben, most pedig a Tisza Pártban.

Borítókép: Lovkó Csaba, a Tisza Párt nagykanizsai jelöltje (Forrás: Ellenpont)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
