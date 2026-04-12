Magyar címeres tollal szavazott Kapu Tibor

– Szavaztunk! Édesanyám 2010-ben, amikor első szavazó voltam, azt tanította, hogy szavazni nemcsak állampolgári jogunk, de kötelességünk is. Édesapám ma a saját, négy évtizedes gépészmérnöki pályafutása alatt használt tollával szavazott. Én pedig egy magyar címeres tollal – írta közösségi oldalán Kapu Tibor.

Kapu Tibor. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Mint írta: a szavazatszámláló bizottság tagjai nagyon kedvesek és profik voltak a szavazókörben.

Köszönöm nekik és minden szavazatszámláló bizottsági tagnak, valamint a választási irodák munkatársainak a magyar demokrácia és a szabad választások érdekében végzett munkát!

„A mai naphoz hasonló lehetőségünk arra, hogy szavazzunk azokra, akikre rábízzuk hazánk vezetését, valószínűleg négy évig nem lesz. Menjen el mindenki, éljen választójogával és szavazzon” – zárta sorait az űrhajós.