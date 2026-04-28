A tervek szerint a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz tartozik majd a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása, valamint egy működőképes és versenyképes startup-ökoszisztéma kialakítása is, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik meghatározó hajtóerejévé válhat.
Újabb minisztereket nevezett meg Magyar Péter, Tarr Zoltán irányíthatja a kultúrát
Magyar Péter kedden a közösségi oldalán közölte, hogy Tarr Zoltánt bízza meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésével. A civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben. Bódis Kriszta kormánybiztosként kap szerepet az új kormányzati struktúrában: feladata a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozása, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi területek összehangolása lesz.
Borítókép: Tarr Zoltán, Bódis Kriszta, Magyar Péter és Tanács Zoltán (Forás: Facebook)
