Visszautasította Magyar Péter fenyegetőzését Mórahalom polgármestere + videó

„A Tisza Párt minden polgármestert megfenyegetett. Abban az esetben, ha kifejezésre merik juttatni a politikai nézeteiket, kormányra kerülése esetén az adott polgármestertől megvonja a partnerséget, tehát a településtől az együttműködést” – írta közösségi oldalán a fenyegetésekre Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere.
Emlékeztetett: nagycsütörtökön Mórahalomban tartott beszédet Magyar Péter, ezen az eseményen pedig a helyiek első kézből tapasztalhatták, milyen a Tisza Párt-féle szeretetország.
– Közel egyórás gyűlöletbeszédében folyamatosan engem rágalmazott, vádolt, sértegetett a szülőföldemen, a szülővárosomban. A beszédből sütött a gyűlölet, sütött, hogy bántani, rágalmazni, sértegetni akart. Tolvajnak nevezett, pedofilnak, kiskorú gyermekek megrontásával vádolt, összefüggésbe hozott a maffiával, a szovjet rabló katonákkal, aranyvécével. Kijelentette, hogy hagytam megfagyni télen rászorultakat, és nem segítettük tűzifával a fagyoskodókat – idézte fel a polgármester. Hozzátette: Magyar Péter a beszédében analfabétának is nevezte, majd pedig néhány mondattal később elfelejtette a nevét.
Aki győzelemre készül, annak nincs szüksége gyűlöletre, hanem inkább alázatra. Aki magabiztos, aki nem fél, az nem kiabál
– emelte ki Nógrádi Zoltán.
Dukai Miklós önkormányzati államtitkár Magyar Péter fenyegetőzését úgy ítélte meg, hogy ez egy demokráciában nem helyénvaló.
Ilyet egy magát felelősnek tartó pártvezető nem tehet
– szögezte le. Rámutatott: még nem vagyunk túl a választásokon, de a Tisza Párt elnöke már nyíltan fenyegeti azokat a polgármestereket, akik a saját közösségükért dolgoznak.
El a kezekkel a magyar önkormányzatoktól!
– hangsúlyozta az államtitkár.
Mint ismert, nemrég maga Magyar Péter szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. A Tisza Párt elnöke ugyanis ezúttal a polgármesterek fenyegetésébe kezdett a vasárnapi országgyűlési választás kapcsán.
Magyar Péter levélben, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg, burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztetett, hogy
azok a polgármesterek, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.
Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!