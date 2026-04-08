A magyarok csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását

Visszautasította Magyar Péter fenyegetőzését Mórahalom polgármestere + videó

A Tisza Párt elnöke néhány nappal ezelőtt mindennek elmondta Nógrádi Zoltánt Mórahalmon, és több polgármesterrel együtt levélben fenyegette meg.

Gábor Márton
2026. 04. 08. 10:34
„A Tisza Párt minden polgármestert megfenyegetett. Abban az esetben, ha kifejezésre merik juttatni a politikai nézeteiket, kormányra kerülése esetén az adott polgármestertől megvonja a partnerséget, tehát a településtől az együttműködést” – írta közösségi oldalán a fenyegetésekre Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Emlékeztetett: nagycsütörtökön Mórahalomban tartott beszédet Magyar Péter, ezen az eseményen pedig a helyiek első kézből tapasztalhatták, milyen a Tisza Párt-féle szeretetország.

– Közel egyórás gyűlöletbeszédében folyamatosan engem rágalmazott, vádolt, sértegetett a szülőföldemen, a szülővárosomban. A beszédből sütött a gyűlölet, sütött, hogy bántani, rágalmazni, sértegetni akart. Tolvajnak nevezett, pedofilnak, kiskorú gyermekek megrontásával vádolt, összefüggésbe hozott a maffiával, a szovjet rabló katonákkal, aranyvécével. Kijelentette, hogy hagytam megfagyni télen rászorultakat, és nem segítettük tűzifával a fagyoskodókat – idézte fel a polgármester. Hozzátette: Magyar Péter a beszédében analfabétának is nevezte, majd pedig néhány mondattal később elfelejtette a nevét.

Aki győzelemre készül, annak nincs szüksége gyűlöletre, hanem inkább alázatra. Aki magabiztos, aki nem fél, az nem kiabál

– emelte ki Nógrádi Zoltán.

Dukai Miklós önkormányzati államtitkár Magyar Péter fenyegetőzését úgy ítélte meg, hogy ez egy demokráciában nem helyénvaló.

Ilyet egy magát felelősnek tartó pártvezető nem tehet

– szögezte le. Rámutatott: még nem vagyunk túl a választásokon, de a Tisza Párt elnöke már nyíltan fenyegeti azokat a polgármestereket, akik a saját közösségükért dolgoznak.

El a kezekkel a magyar önkormányzatoktól!

– hangsúlyozta az államtitkár.

Mint ismert, nemrég maga Magyar Péter szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. A Tisza Párt elnöke ugyanis ezúttal a polgármesterek fenyegetésébe kezdett a vasárnapi országgyűlési választás kapcsán.

Magyar Péter levélben, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg, burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztetett, hogy

azok a polgármesterek, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni.

Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszolga

Tiszások…

Bayer Zsolt avatarja

A gyáva népet nem a nyomor bélyegzi szolgává.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
