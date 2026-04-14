Olcsóbb lesz a benzin, csökken az adó: Magyar Péter kampányígéretei, amiket számon kérhetnek a választók

A Tisza Párt nyilvánosságra került programja rengeteg ígéretet tartalmaz, amelyeket Magyar Péter a kampányban újabbakkal fejelt meg. Az Ellenpont összegyűjtötte és cikksorozatban mutatja be azt a 10+11 legfontosabb vállalást, amelyet – a Tisza elnökének kampányígérete szerint – számon kérhetnek a választópolgárok.

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergenciaprogramját – amely több megszorítást és az Orbán-kormány fontos intézkedéseinek visszavonását tartalmazta –, Magyar Péterék azt közölték, hogy az anyag nem hiteles. Néhány hónappal később azonban előálltak egy új programmal, amely már számos vállalást sorolt fel. Ebben lényegében azt rögzítették, hogy megtartanák a Fidesz által bevezetett intézkedéseket, és ezeket további jóléti lépésekkel egészítenék ki. Magyar Péter későbbi megszólalásaiban további ígéretek is megjelentek.

A Tisza Párt választási győzelme után adott a lehetőség ezeknek a megvalósítására, így azok számon is kérhetők – írja az Ellenpont, amely cikksorozatban veszi sorra a legfontosabb ígéreteket: elsőként röviden bemutatják a 10+11 leglényegesebb vállalást. 

  1. A Tisza Párt programjában arról írt, hogy egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül).
  2. Az szja csökkentése: A mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentését ígérte Magyar Péter. Vagyis azt mondta, hogy nem igaz, hogy háromkulcsos adót vezet be, ezzel szemben a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában. 
  3. Megígérte, hogy visszaállítja a kata adózási formát.
  4. Áfacsökkentés: a gyógyszerek áfáját  nulla százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra.
  5. Magyar Péter radikális általános áfa-csökkentést is ígért.
  6. Magyar Péter azt ígérte, hogy a védett benzinárat 480 forintra csökkenti.
  7. Megígérte, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a csok-ot.
  8. Azt állította, hogy az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli, összességében a GDP hét százalékára emeli a költést 2030-ig.
  9. A kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék. 
  10. Nyugdíjemelést ígért: az infláció mellett a keresetek emelkedését is figyelembe venné.
Plusz 11 ígéret

  1. Megígérte, hogy megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat, sőt emellett évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya támogatást is adna.
  2. A minimális nyugdíjat 120 ezer forintra emeli
  3. Családtámogatások duplázása: a családi pótlék, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegének megkétszerezése (évi 372 milliárd forintos többletköltség).
  4. Minden rászoruló család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap már idén.  Minden újszülött után 50 ezer forintos támogatást ad. 
  5. „100 százalék család” program: külön támogatást kapnak az egyszülős, az egygyerekes és az alacsony jövedelmű családok.
  6. A szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelést kapnának.
  7. Rezsicsökkentés: a lakossági rezsicsökkentést megtartja, és bevezeti a vállalati rezsicsökkentést.
  8. Évente legalább 100 ezer otthon komplex energetikai korszerűsítését ígérte, mintegy évi 1000 milliárd forintos keretösszeggel.
  9. A munkaerőpiacon általános vendégmunkásstop bevezetését ígérte. Tehát 2026. június 1-jétől jogszabályi úton betiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását.
  10. Brunszvik Teréz gyermekvédelmi program bevezetését ígérte, benne azzal, hogy kártérítést fizet az áldozatoknak, a működési forrásokat 20 százalékkal emeli, bér- és létszámemelést vezet be.
  11. Megemeli az otthonápolási díjat 50 százalékkal.

Az Ellenpont a cikksorozat következő részeiben egyenként sorra veszi és részletesen bemutatja Magyar Péter fenti kampányígéreteit. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

