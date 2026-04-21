Gulyás Gergely: Méltatlan és kisstílű, hogy Magyar Péter napok óta a fideszes Ágh Pétert szidalmazza

A Tisza Párt kisstílűségét mutatja az Ágh Péter fideszes jelölt mandátumával kapcsolatos vita – írta legfrissebb bejegyzésében Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„Az emberi karakter nem csak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként” – állapította meg új bejegyzésében Gulyás Gergely. Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közölte: a sárvári körzetben győztes fideszes Ágh Pétert nem tekinti országgyűlési képviselőnek, mert szerinte a Vas megyei 2-es választókerületben egy „orosz típusú megtévesztéssel átszőtt szavazás” zajlott. Indult ugyanis egy Magyar Péter nevű jelölt, aki elvitte a szavazatok csaknem egy százalékát, és ezzel szoros versenyben Ágh Péter javára billentette a kerületet. A leendő miniszterelnök ezért megismételtetné a választókerületben a szavazást.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta, hogy miközben a Tisza kétharmados győzelmet aratott,

a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza.

Gulyás Gergely feltette a kérdést: 141 parlamenti mandátum birtokában – úgy, hogy Ágh Péter tiszás ellenfele is mandátumot szerzett – nem méltatlan ez? Kellő indok erre, hogy indult egy Magyar Péter nevű független jelölt is? Több száz Magyar Péter él az országban, az új kétharmad esetleg meg kívánja szüntetni esetükben a választáson való indulás lehetőségét? – firtatta.

Hozzátette: a választás napján

a kormányoldal több száz bejelentést tett feltételezett szabálytalanságok miatt, mégsem hivatkoztak ezekre a vereség után.

Talán a kétharmados sikert elérő győztesekbe is szorulhatott volna némi nagyvonalúság. A választások után a győztesek törvényszerű mézeshetei következnek. Ezek most vannak. Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként. Érdemes szem előtt tartani: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes – jegyezte meg.