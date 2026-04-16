A magyar sorozatgyilkost hírhedt halálraítéltekkel zárták össze Miamiban + videó

Az Egyesült Államok egyik legszigorúbb börtönében tartják fogva Zsólyomi Zsolt, akit két idős férfi brutális meggyilkolásával gyanúsítanak. A magyar férfi jelenleg magánzárkában, embert próbáló körülmények között várja a tárgyalását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 7:50
Az Észbontók című műsorból ismert Zsólyomi Zsolt nemcsak súlyos vádakkal néz szembe, hanem a világ legkeményebb bűnözői közé is került: volt időszak, amikor az Egyesült Államok legveszélyesebb gyilkosaival raboskodott – írja a Bors.

Zsólyomi Zsolt előzetes letartóztatásban van Miamiban, a Turner Guilford Knight Correctional Center intézményében.

A fiatal férfit rablással és több emberöléssel gyanúsítják. A huszonhét éves magyar sorozatgyilkos

két idős, magatehetetlen, rokkant meleg férfit rabolt ki, majd ölt meg.

Tetteiért méreginjekcióval végrehajtott halálbüntetés várhat rá.

Zsólyomi Zsolt körözési adatlapja (Fotó: Rendőrség)

Zsólyomi Zsolt egy magánzárkában van, ahol naponta 23 órát tölt elzárva. Napi egy óra sétára jogosult, amit saját döntése alapján vesz igénybe.

A mindössze öt és fél négyzetméteres zárka rendkívül puritán: betonból kialakított fekhely, vécé és fém mosdótál található benne.

A fogvatartottak körében az ilyen cellákat gyakran „betonkoporsóként” emlegetik.

 

Az Egyesült Államok legkegyetlenebb gyilkosai közé került

A 27 éves magyar sorozatgyilkos nem mindennapi környezetbe került: az elmúlt évben voltak hónapok, amikor az Egyesült Államok öt legveszélyesebb gyilkosával raboskodott egy börtönben.

A Turner Guilford Knight Correctional Center, ahol Zsólyomi Zsoltot fogva tartják, Miamiban, Floridában.
A Turner Guilford Knight büntetés-végrehajtási központ (Fotó: AFP/Giorgio Viera)

1. A „véres ötök” tagja, Gregory Lamart Martin 2000-ben Miamiban megerőszakolta és megölte a 13 éves Cyntera Phillipst. Holttestét az Edison High School mellett találták meg. Martin csak 2009-ben bukott le egy bántalmazási ügy miatti DNS-vétel során. Később kiderült, hogy a most 56 éves férfi számos más súlyos bűncselekményt, emberrablást, nemi erőszakot és gyilkossági kísérletet is elkövetett.

2. A 76 éves Carmen Barahona a női részleg egyik legszigorúbban őrzött rabja.

2011-ben megölte 11 éves örökbefogadott lányát, majd a holttestet savban próbálta eltüntetni, végül egy szemeteszsákban hagyta egy floridai autópálya mellett.

Később az is kiderült, hogy a gyermeket és autista mostohatestvérét rendszeresen bántalmazták. Beismerő vallomása miatt elkerülte a halálbüntetést, életfogytiglant kapott.

3. Corey Smith egy miami drogbanda vezetője volt, csapata a 2000-es évek elején vált hírhedtté brutális gyilkosságairól. A Bubba becenevű férfit eredetileg halálra ítélték, ezt később hatályon kívül helyezték, majd 2025-ben vádalkuval ítélték el drogkereskedelem és gyilkosság miatt. Smith 21 évet töltött halálsoron, hat ember haláláért felel, ügyvédei szerint 2051 után feltételesen szabadulhat.

4-5. Tsvia Kol és Jimmy Sanchez egy félresikerült drogügylet miatt kaptak 19, illetve 27 év börtönt. A páros 2022-ben egy hotelben végzett egy dílerrel, akiről azt hitték, 90 ezer dollár értékű metamfetamint lopott el tőlük. Valójában a drogot a rendőrség foglalta le, erről azonban nem tudtak, hiába próbálta az áldozat tisztázni a helyzetet. A gyilkosság megrázó részlete, hogy a férfi közvetlenül a támadás előtt titokban hívta a segélyhívót, így a diszpécserek élőben hallották a végzetes lövéseket.

Borítókép: Zsólyomi Zsoltot két idős férfi brutális meggyilkolásával gyanúsítják (Fotó: Rendőrség)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
