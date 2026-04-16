A magyar sorozatgyilkost hírhedt halálraítéltekkel zárták össze Miamiban + videó

Az Észbontók című műsorból ismert Zsólyomi Zsolt nemcsak súlyos vádakkal néz szembe, hanem a világ legkeményebb bűnözői közé is került: volt időszak, amikor az Egyesült Államok legveszélyesebb gyilkosaival raboskodott – írja a Bors.

Zsólyomi Zsolt előzetes letartóztatásban van Miamiban, a Turner Guilford Knight Correctional Center intézményében.

A fiatal férfit rablással és több emberöléssel gyanúsítják. A huszonhét éves magyar sorozatgyilkos

két idős, magatehetetlen, rokkant meleg férfit rabolt ki, majd ölt meg.

Tetteiért méreginjekcióval végrehajtott halálbüntetés várhat rá.

Zsólyomi Zsolt körözési adatlapja (Fotó: Rendőrség)

Zsólyomi Zsolt egy magánzárkában van, ahol naponta 23 órát tölt elzárva. Napi egy óra sétára jogosult, amit saját döntése alapján vesz igénybe.

A mindössze öt és fél négyzetméteres zárka rendkívül puritán: betonból kialakított fekhely, vécé és fém mosdótál található benne.

A fogvatartottak körében az ilyen cellákat gyakran „betonkoporsóként” emlegetik.

Az Egyesült Államok legkegyetlenebb gyilkosai közé került

A 27 éves magyar sorozatgyilkos nem mindennapi környezetbe került: az elmúlt évben voltak hónapok, amikor az Egyesült Államok öt legveszélyesebb gyilkosával raboskodott egy börtönben.

A Turner Guilford Knight büntetés-végrehajtási központ (Fotó: AFP/Giorgio Viera)

1. A „véres ötök” tagja, Gregory Lamart Martin 2000-ben Miamiban megerőszakolta és megölte a 13 éves Cyntera Phillipst. Holttestét az Edison High School mellett találták meg. Martin csak 2009-ben bukott le egy bántalmazási ügy miatti DNS-vétel során. Később kiderült, hogy a most 56 éves férfi számos más súlyos bűncselekményt, emberrablást, nemi erőszakot és gyilkossági kísérletet is elkövetett.

2. A 76 éves Carmen Barahona a női részleg egyik legszigorúbban őrzött rabja.

2011-ben megölte 11 éves örökbefogadott lányát, majd a holttestet savban próbálta eltüntetni, végül egy szemeteszsákban hagyta egy floridai autópálya mellett.

Később az is kiderült, hogy a gyermeket és autista mostohatestvérét rendszeresen bántalmazták. Beismerő vallomása miatt elkerülte a halálbüntetést, életfogytiglant kapott.

3. Corey Smith egy miami drogbanda vezetője volt, csapata a 2000-es évek elején vált hírhedtté brutális gyilkosságairól. A Bubba becenevű férfit eredetileg halálra ítélték, ezt később hatályon kívül helyezték, majd 2025-ben vádalkuval ítélték el drogkereskedelem és gyilkosság miatt. Smith 21 évet töltött halálsoron, hat ember haláláért felel, ügyvédei szerint 2051 után feltételesen szabadulhat.