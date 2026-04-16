A magyar sorozatgyilkost hírhedt halálraítéltekkel zárták össze Miamiban + videó

Az Észbontók című műsorból ismert Zsólyomi Zsolt nemcsak súlyos vádakkal néz szembe, hanem a világ legkeményebb bűnözői közé is került: volt időszak, amikor az Egyesült Államok legveszélyesebb gyilkosaival raboskodott – írja a Bors.
Zsólyomi Zsolt előzetes letartóztatásban van Miamiban, a Turner Guilford Knight Correctional Center intézményében.
A fiatal férfit rablással és több emberöléssel gyanúsítják. A huszonhét éves magyar sorozatgyilkos
két idős, magatehetetlen, rokkant meleg férfit rabolt ki, majd ölt meg.
Tetteiért méreginjekcióval végrehajtott halálbüntetés várhat rá.
Zsólyomi Zsolt egy magánzárkában van, ahol naponta 23 órát tölt elzárva. Napi egy óra sétára jogosult, amit saját döntése alapján vesz igénybe.
A mindössze öt és fél négyzetméteres zárka rendkívül puritán: betonból kialakított fekhely, vécé és fém mosdótál található benne.
A fogvatartottak körében az ilyen cellákat gyakran „betonkoporsóként” emlegetik.
Az Egyesült Államok legkegyetlenebb gyilkosai közé került
A 27 éves magyar sorozatgyilkos nem mindennapi környezetbe került: az elmúlt évben voltak hónapok, amikor az Egyesült Államok öt legveszélyesebb gyilkosával raboskodott egy börtönben.
1. A „véres ötök” tagja, Gregory Lamart Martin 2000-ben Miamiban megerőszakolta és megölte a 13 éves Cyntera Phillipst. Holttestét az Edison High School mellett találták meg. Martin csak 2009-ben bukott le egy bántalmazási ügy miatti DNS-vétel során. Később kiderült, hogy a most 56 éves férfi számos más súlyos bűncselekményt, emberrablást, nemi erőszakot és gyilkossági kísérletet is elkövetett.
2. A 76 éves Carmen Barahona a női részleg egyik legszigorúbban őrzött rabja.
2011-ben megölte 11 éves örökbefogadott lányát, majd a holttestet savban próbálta eltüntetni, végül egy szemeteszsákban hagyta egy floridai autópálya mellett.
Később az is kiderült, hogy a gyermeket és autista mostohatestvérét rendszeresen bántalmazták. Beismerő vallomása miatt elkerülte a halálbüntetést, életfogytiglant kapott.
3. Corey Smith egy miami drogbanda vezetője volt, csapata a 2000-es évek elején vált hírhedtté brutális gyilkosságairól. A Bubba becenevű férfit eredetileg halálra ítélték, ezt később hatályon kívül helyezték, majd 2025-ben vádalkuval ítélték el drogkereskedelem és gyilkosság miatt. Smith 21 évet töltött halálsoron, hat ember haláláért felel, ügyvédei szerint 2051 után feltételesen szabadulhat.
