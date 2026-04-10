BKK

Megváltozik Budapest tömegközlekedése, több járatot is érint a bejelentés

Felújítás és rendezvény miatt több járat menetrendje is módosul a fővárosban. Mutatjuk a pontos dátumokat és az alternatív utazási lehetőségeket.

Forrás: MTI2026. 04. 10. 19:26
A 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok helyett egy szakaszon pótlóbusz jár április 14-től várhatóan egy hétig, mert közművezetéket javítanak a Frankel Leó úton az Üstökös utca és a Vidra utca között − közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Közleményük szerint a 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között. A 19-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Batthyány tér, valamint a Bécsi út/Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között közlekedik, továbbá a 41-es villamos rövidített útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Batthyány tér között.

A 17-es villamos helyett 17-es pótlóbusz közlekedik a Széll Kálmán tér és a Komjádi Béla utca között. A 19-es és a 41-es villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik a Batthyány tér és a Komjádi Béla utca között.

A Bécsi út felől érkező villamosokról a pótlóbuszokra a Komjádi Béla utcánál, a pótlóbuszokról a Bécsi út felé induló villamosokra pedig a Szent Lukács Gyógyfürdőnél érdemes átszállni.

A Bécsi út és a Vörösvári út térségéből a belváros felé a BKK az 1-es villamost ajánlja Flórián téri átszállással a 9-es autóbuszra, vagy a Göncz Árpád városközpontban a 3-as metróra − írta a BKK.

Lezárják rendezvény miatt a Bem rakpartot a Batthyány tér és a Vitéz utca között szombaton 0 órától hétfő délelőttig, valamint a budai alsó rakpartot a Halász utca és a Margit híd között szombaton 22 órától a hétfő délelőtti órákig 

− hívta fel a figyelmet a BKK.

Az érintett BKK-járatok terelve közlekednek, gépjárművel a budai oldalon délről Óbuda felé a Széll Kálmán tér érintésével lehet eljutni − írták.

A 990-es éjszakai autóbusz péntek, szombat és vasárnap éjszaka a Normafa felé módosított útvonalon közlekedik: ideiglenesen a Clark Ádám téren a 16-os autóbusz, az Alagút utca és a Körmöci utca között az 5-ös busz megállójában, a Széll Kálmán téren pedig a Dékán utcai gyalogátkelő előtt áll meg. A Batthyány tér a Széll Kálmán térről a Rákoskert felé közlekedő 990-es autóbusszal érhető el.

A nappali autóbuszjáratok vasárnap egész nap nem érintik a Batthyány teret: a 11-es autóbusz a Széll Kálmán térre terelve közlekedik, a Fazekas utca és a Széna tér között ideiglenesen a 39-es autóbusz megállóiban áll meg, a 39-es autóbusz rövidített útvonalon, a Széna térig közlekedik, a Mária téri és a Batthyány téri megállókat nem érinti.

A villamosok vasárnap várhatóan 17.30-tól üzemzárásig szintén a Batthyány tér érintése nélkül, módosított rend szerint közlekednek: a 19-es villamos rövidített útvonalon, Kelenföld vasútállomás és a Halász utca között jár. A 41-es villamos mindkét irányban terelve, a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik, a Rudas Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér között az 56-os, a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között a 17-es villamos megállóhelyeinek érintésével.

A BKK a 2-es metró igénybevételét ajánlja.

Borítókép: BKK, Budapest. Illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

