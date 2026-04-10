közlekedésHegyi ZsoltvasútMÁV

MÁV: újraindul a vonatforgalom egy fontos vidéki vonalon

Visszatérnek a vonatok a Kiskun InterRégió teljes útvonalára. Április 14-étől pótlóbuszok helyett újra vonattal közlekedhetnek az itt élők Kecskemét, Kiskunhalas és Baja között – jelentette be a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 18:40
Több változásra kell számítani Kelenföldön. Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Hegyi Zsolt a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: az átépített Budapest-Belgrád vasútvonal Kiskunhalas állomására két fontos regionális vonal csatlakozik: az egyik Kiskunfélegyháza, a másik pedig Baja felől. Ezeken a vonalakon a közlekedés az átépítés alatt Kiskunhalasig nem volt lehetőség, a vonatok helyett az utolsó állomásközökben pótlóbuszok közlekedtek. Kiskunhalason az állomás elkészült a személyszállító vonatok fogadására, a hatóság kiadta a szükséges engedélyeket. Ezen a két vonalon azokon a rövidebb szakaszokon, ahol eddig nem volt vonatközlekedés Kiskunhalas lezárása miatt, megtörtént a vasútovnal felülvizsgálata, a hibákat kijavították, hogy a vonatforgalom zavartalanul megindulhasson.

vonat, vasút, vasútvonal
Április 14-étől visszatérnek a vonatok a Kiskun InterRégió teljes útvonalára (képünk illusztráció)/Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Kiskun InterRégió vonal középpontját a teljesen megújult kiskunhalasi állomás jelenti, amelyet a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése keretében korszerűsítettek. Egyebek mellett liftet és akadálymentes aluljárót építettek, illetve P+R és külön biciklis B+R parkolókat is kialakítottak itt több mint másfélszáz férőhellyel az ingázók számára.

Hegyi Zsolt hozzátette, hétfőn próbamenetekkel ellenőrzik a pálya és a műszaki rendszerek működését a 154-155-ös vonalak eddig forgalom nèlküli szakaszán, április 14-étől, keddtől azonban már az utasok is újra vonatozhatnak itt. 

A menetrendek és a jegyek már elérhetők a MÁV online felületein és a MÁV+ applikációban.

Ezzel párhuzamosan zajlik a vonatbefolyásolási rendszer tesztelése a kelebiai vasútvonalon, így az újjáépült kiskunhalasi állomás majd nemcsak a csatlakozó mellékvonalak járatait fogadhatja, hanem a 160 km/órás sebességgel a fővonalon közlekedő nemzetközi és belföldi személyszállító vonatokat is – jegyezte meg a vezérigazgató.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
