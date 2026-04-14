Minden rendben van a külképviseleti szavazóurnákkal

A visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így az urnákban található voksok összeszámolhatóak.

2026. 04. 14. 22:12
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden lezárt állapotban találta a külképviseletekről eddig a Nemzeti Választási Irodába (NVI) érkezett szavazatgyűjtő urnákat.

Budapest, 2026. április 14. Az országgyűlési választás eddig beérkezett külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Hengermalom úti székházában 2026. április 14-én. MTI/Bodnár Boglárka
A testület tagjai megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében őrzött dobozokat, és rendben lévőnek találták az állapotukat. Nagy Attila, az NVI elnöke a bizottság tagjait arról tájékoztatta, hogy hétfőn 169 urna érkezett meg az NVI-hez, kedden 86, és még további 82-t várnak. Az utolsó urna Wellingtonból – 115 szavazattal – várhatóan szerda este érkezik meg.

Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak; 100 ország 149 külképviseletén. A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni. (Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást).

Mivel az NVB lezárt állapotban találta az eddig beérkezett külképviseleti urnákat, így azokat az NVI felbonthatja, és megkezdhetik a bennük lévő borítékok szétválogatását a 106 egyéni választókerület szerint. 

A külképviseletekről még ezt követően beérkező urnák sértetlenségéről is meg fog győződni az NVB, és az azokban található borítékokat is szétválogatják a választókerületek szerint. A választókerületenként szétválogatott borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt pénteken eljuttatják a 106 országgyűlési egyéni választókerület kijelölt szavazatszámláló bizottságához.

Az átjelentkezéssel szavazók voksai már hétfőn megérkeztek az NVI-hez, az iroda munkatársai jelenleg ezeket válogatják szét előbb vármegyék, majd választókerületek szerint. Az NVB tagjai ezt is megtekintették kedden. A kijelölt 106 szavazatszámláló bizottságnál az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait „bekeverik” a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálják meg a voksokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
