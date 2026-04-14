Minden rendben van a külképviseleti szavazóurnákkal

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden lezárt állapotban találta a külképviseletekről eddig a Nemzeti Választási Irodába (NVI) érkezett szavazatgyűjtő urnákat.

A testület tagjai megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében őrzött dobozokat, és rendben lévőnek találták az állapotukat. Nagy Attila, az NVI elnöke a bizottság tagjait arról tájékoztatta, hogy hétfőn 169 urna érkezett meg az NVI-hez, kedden 86, és még további 82-t várnak. Az utolsó urna Wellingtonból – 115 szavazattal – várhatóan szerda este érkezik meg.

Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak; 100 ország 149 külképviseletén. A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni. (Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást).

Mivel az NVB lezárt állapotban találta az eddig beérkezett külképviseleti urnákat, így azokat az NVI felbonthatja, és megkezdhetik a bennük lévő borítékok szétválogatását a 106 egyéni választókerület szerint.

A külképviseletekről még ezt követően beérkező urnák sértetlenségéről is meg fog győződni az NVB, és az azokban található borítékokat is szétválogatják a választókerületek szerint. A választókerületenként szétválogatott borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt pénteken eljuttatják a 106 országgyűlési egyéni választókerület kijelölt szavazatszámláló bizottságához.

Az átjelentkezéssel szavazók voksai már hétfőn megérkeztek az NVI-hez, az iroda munkatársai jelenleg ezeket válogatják szét előbb vármegyék, majd választókerületek szerint. Az NVB tagjai ezt is megtekintették kedden. A kijelölt 106 szavazatszámláló bizottságnál az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait „bekeverik” a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálják meg a voksokat.

Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.