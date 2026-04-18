Felgyújtotta a lakását, hét embert vitt volna magával a halálba, mégsem megy börtönbe az ózdi férfi

Váratlan döntést hozott a napokban a Miskolci Törvényszék. A bíróság felfüggesztett börtönre ítélte azt az ózdi férfit, aki 2024 őszén társasházi lakását felgyújtva próbált öngyilkosságot elkövetni. Az eset nyomán a ház lakhatatlanná vált.

2026. 04. 18. 17:41
illusztráció Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
2024 őszén egy ózdi férfi úgy döntött, végez magával. Miután jelentős mennyiségű alkoholt ivott és begyógyszerezte magát, felgyújtotta a pulóverét és az égő ruhadarabot az ajtóhoz tette, majd lefeküdt aludni. Az öngyilkossági kísérlet idején további hét személy tartózkodott az épületben, akiket a tűzoltók sikeresen kimenekítettek. A férfi ellen most jogerős ítélet született a Miskolci Törvényszéken adta hírül az Origo.hu.

Ózdon egy egész társasház lakhatatlanná vált egy férfi öngyilkossági kísérlete miatt
A tűz nyomán a ház lakhatatlanná vált. A hatóságok által elhelyezett figyelmeztetések szerint még az épület megközelítése is életveszélyes volt. 

A Miskolci Törvényszék most hozott jogerős döntést az ügyben. A tüzet okozó férfit mindössze

1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, kétévi próbaidőre bocsátással, közveszélyokozás miatt.

Az ügy további furcsasága, hogy a bíróság megállapítása szerint az okozott kár alig több mint egymillió forint.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
