Felgyújtotta a lakását, hét embert vitt volna magával a halálba, mégsem megy börtönbe az ózdi férfi

2024 őszén egy ózdi férfi úgy döntött, végez magával. Miután jelentős mennyiségű alkoholt ivott és begyógyszerezte magát, felgyújtotta a pulóverét és az égő ruhadarabot az ajtóhoz tette, majd lefeküdt aludni. Az öngyilkossági kísérlet idején további hét személy tartózkodott az épületben, akiket a tűzoltók sikeresen kimenekítettek. A férfi ellen most jogerős ítélet született a Miskolci Törvényszéken – adta hírül az Origo.hu.

Ózdon egy egész társasház lakhatatlanná vált egy férfi öngyilkossági kísérlete miatt

Elképesztő öngyilkossági kísérlet: lakhatatlanná vált a társasház

A tűz nyomán a ház lakhatatlanná vált. A hatóságok által elhelyezett figyelmeztetések szerint még az épület megközelítése is életveszélyes volt.

A Miskolci Törvényszék most hozott jogerős döntést az ügyben. A tüzet okozó férfit mindössze

1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, kétévi próbaidőre bocsátással, közveszélyokozás miatt.

Az ügy további furcsasága, hogy a bíróság megállapítása szerint az okozott kár alig több mint egymillió forint.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.