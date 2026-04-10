Orbán Viktor: A legnagyobbak velünk! + videó

„A legnagyobbak velünk!” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.

Hozzátette:

„Vasárnap szavazz te is a Fideszre, mert mi vagyunk a biztos választás!”

A videóban művészek, politikusok és celebek üzenik, hogy szavazzunk a békére, a Fidesz–KDNP-re és Orbán Viktorra.

A felvételen Rátóti Zoltán, Lentulai Krisztián, Mészáros Nóri, Schmitt Pál, Miklósa Erika, Tóth Gabi, Czakó Juli, Pataky Attila, Young G, Bárdosi Sándor, Dopeman, Jaber, Rákay Philip, Tápai Szabina, Schauer Viktor, valamint Kulcsár Edina követi egymást.