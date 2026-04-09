Mutatjuk, mi fért bele Orbán Viktor mai kampánymenüjébe + videó

Orbán Viktornak országjárásai alatt legtöbbször csak arra van ideje útközben, hogy egy benzinkúton egyen, illetve ilyenkor a kávé sem maradhat el.

A debreceni országjárás előtt is ez történt, a rövid ebéd szünet alatt pár kézfogásra, jó szóra és fotóra is sor került.

A most megosztott videóból kiderült, hogy a miniszterelnök mai kampánymenüje egy Túró Rudi és egy kávé volt. A rövid ebéd után többen is odamentek Orbán Viktorhoz. Voltak, akik Kézdivásárhelyről érkeztek és a debreceni országjárásra tartottak, így különösen nagy volt az öröm, hogy útközben találkoztak a miniszterelnökkel.

A kampánymenü pedig úgy tűnik, bevált: a debreceni Dósa nádor téren valóban hatalmas tömeg várta Orbán Viktort.