Orbán Viktor rendkívüli interjút ad a jövőről

„Ma 19 órakor élő interjú a Patriótán és a Facebook-oldalamon. Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről” – írja közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke.

A kormányfő a választás estéjén, a Bálnában tartott fideszes eredményvárón úgy fogalmazott: „a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam.”

Hozzátette: a feladat világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállukat, így a közösséget kell megerősíteni. Két és fél millió ember szavazott a Fidesz–KDNP-re, nem fogják őket cserben hagyni – hangsúlyozta.

Mi soha, soha nem adjuk fel

– emelte ki Orbán Viktor. Közölte: most a sebek gyógyítására van szükség, de utána indul a munka, amiben mindenkire, mind a két és fél millió szavazóra számít.

– Ugyanennyi választópolgár támogatásával 2014-ben hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég – idézte fel hétfői videójában a miniszterelnök.

A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd

– jelentette ki Orbán Viktor. Beszámolt róla, hogy az a terv, hogy a szavazókkal közösen megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseket, az aktivistákat, a képviselőket és a jelölteket.

A Fidesz április 28-án országos választmányi ülést tart.