interjúFideszOrbán ViktorVálasztás 2026

Orbán Viktor rendkívüli interjút ad a jövőről

Orbán Viktor ma rendkívüli interjút ad a Patriótának 19 órától. A kormányfő beszélni fog a múltról, a jelenről is, de leginkább a jövőről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 13:03
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ma 19 órakor élő interjú a Patriótán és a Facebook-oldalamon. Múltról, jelenről, de leginkább a jövőről” – írja közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke.

A kormányfő a választás estéjén, a Bálnában tartott fideszes eredményvárón úgy fogalmazott: „a választási eredmény, bár még nem teljes, érthető és világos, számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás lehetőségét és felelősségét nem nekünk adták, a győztes pártnak gratuláltam.”

Hozzátette: a feladat világos, a kormányzás súlya nem nyomja a vállukat, így a közösséget kell megerősíteni. Két és fél millió ember szavazott a Fidesz–KDNP-re, nem fogják őket cserben hagyni – hangsúlyozta.

Mi soha, soha nem adjuk fel

– emelte ki Orbán Viktor. Közölte: most a sebek gyógyítására van szükség, de utána indul a munka, amiben mindenkire, mind a két és fél millió szavazóra számít.

– Ugyanennyi választópolgár támogatásával 2014-ben hatalmas választási győzelmet arattunk, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég – idézte fel hétfői videójában a miniszterelnök.

A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd

– jelentette ki Orbán Viktor. Beszámolt róla, hogy az a terv, hogy a szavazókkal közösen megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseket, az aktivistákat, a képviselőket és a jelölteket.

A Fidesz április 28-án országos választmányi ülést tart.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
