tömegférfimetrómentőaluljáró

Összeesett egy férfi a metróaluljáróban, kisebb tömeg sietett a segítségére

Már nem lélegzett.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 04. 09. 20:19
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Minden előzmény nélkül összeesett az egyik forgalmas fővárosi metróállomás aluljárójában egy 50 év körüli férfi a napokban – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. 

Többen azonnal a beteg segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve légzésvizsgálatot végeztek. Ekkor döbbentek rá, hogy a beteg nem lélegzik, így a bejelentők elkezdték a segítségnyújtást, míg néhányan azonnal az állomáson kihelyezett félautomata defibrillátorért szaladtak, amit fel is helyeztek a férfira.

Amikor megérkezett az esetkocsi, a mentők átvették az életmentést, miközben a helyszínen összegyűlt laikusok, a közlekedési központ munkatársai és a helyszínre érkező rendőrök is minden eszközükkel segítették bajtársainkat.

A gyors helyzetfelismerésnek, az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és a mentőknek köszönhetően az emelt szintű újraélesztés végül sikerre vezetett, és a férfi keringése helyreállt, így a pácienst végül stabil paraméterekkel szállíthatták kórházba a mentők.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
