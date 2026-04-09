Összeesett egy férfi a metróaluljáróban, kisebb tömeg sietett a segítségére

Amikor megérkezett az esetkocsi, a mentők átvették az életmentést, miközben a helyszínen összegyűlt laikusok, a közlekedési központ munkatársai és a helyszínre érkező rendőrök is minden eszközükkel segítették bajtársainkat.

A gyors helyzetfelismerésnek, az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és a mentőknek köszönhetően az emelt szintű újraélesztés végül sikerre vezetett, és a férfi keringése helyreállt, így a pácienst végül stabil paraméterekkel szállíthatták kórházba a mentők.