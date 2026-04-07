petrás jánosmagyarországVálasztás 2026fideszMagyar Péter

Petrás János a nemzeti oldal egységét szorgalmazza, szerinte taktikusan kell szavazni

A zenész hangsúlyozta, hogy a nemzeti radikális táboron belül sincs teljes egység. Úgy látja, a jobboldali szavazóknak határozottabban kellene fellépniük.

Magyar Nemzet
Forrás: Youtube2026. 04. 07. 21:49
Fotó: Facebook
A választásokhoz közeledve Petrás János, a Kárpátia zenekar frontembere határozott politikai állásfoglalást tett, szavait a nemzeti radikális oldalhoz intézte.

Az apropót egy plakát adta, amelyen ő maga is szerepel a „Ne szavazz hazaárulókra!” felirattal – ez a plakát már négy éve is létezett, akkor a „moslék koalíció” ellen. Petrás szerint most azok ellen kell fellépni, akik más nemzet zsoldjában állnak, elvennék határon túli magyarok szavazati jogát vagy a turulszobrot betiltanák.

Javaslata szerint a nemzeti oldalnak a két szavazatot meg kell osztania: egyéniben a Fidesz jelöltjére érdemes voksolni, mert nekik van a legnagyobb esélyük a mandátumszerzésre, listán pedig mindenki arra szavazzon, akire szeretne – itt kifejezetten a Mi Hazánk Mozgalomra és a Fideszre utalt. Petrás János úgy véli, a világpolitikai helyzet bonyolultsága miatt most nem érdemes kockáztatni, nem új, kipróbálatlan vezetőkre kellene szavazni.

A frontember élesen bírálta Magyar Pétert is. Emlékeztetett, a politikus pályafutása a felesége lehallgatásával indult, amit Petrás kémkedésnek minősített. Kifogásolta, hogy a hatóságok ezt nem kezelték megfelelő súllyal. Későbbi megjegyzése szerint az is problémás, hogy Magyar Péterről a saját emberei készítenek hangfelvételeket – ez szerinte azt bizonyítja, hogy a szűk környezetében sem bíznak egymásban. Petrás szerint egy ilyen ember könnyen zsarolhatóvá válik, ami hatalmi pozícióban különösen veszélyes.

Petrás János ugyanakkor elismerte, hogy a nemzeti radikális táborban nincs teljes egyetértés. Szerinte a jobboldaliak sokszor túl csendesek. Pedig időnként határozottan is fel kell lépni. A Kárpátia-frontember a saját eszközeivel – szóban és dalokban – teszi ezt. Véleménye szerint Magyarország, bár kicsi ország, a jelenlegi vezetésnek köszönhetően komoly nemzetközi befolyással bír, ezt pedig meg kell őrizni. „Nekünk ez az otthonunk, és nekünk van mit félteni” – fogalmazott.

Borítókép: Petrás János (Forrás: Facebook)


Makray Katalin: Természetes, hogy a nemzeti kormányra fogok szavazni

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
