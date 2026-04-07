Közleményt adott ki a Professzorok Batthyány Köre (PBK), amelyben az elnökség részletesen ismertette állásfoglalását a jelenlegi politikai helyzetről.

A Professzorok Batthyány Köre februári rendezvényén Gulyás Gergely beszélt az aktuális politikai kulcskérdésekről Fotó: Mátrai Dávid/Facebook

A szervezet hangsúlyozta:

messzemenően támogatják a Fidesz–KDNP-kormány programját, amely szerintük immár 16 éve a polgárok javát szolgálja.

Ugyanakkor arra is kitértek, hogy vannak, akik másként látják a helyzetet: egyesek szerint a szomszédos háború nem jelent veszélyt Magyarországra, mások nem értékelik a család- és ifjúságpolitikai intézkedéseket, a nemzeti alapú gazdaságpolitikát vagy a határon túli magyarok támogatását.

A PBK közleményében leszögezte, tiszteletben tartja azok véleményét, akik nem a kormánypártokra szavaznának, ugyanakkor arra kérik őket, mérlegeljék döntésüket.

Az elnökség szerint

az ellenzéki oldal vezetői nem rendelkeznek kormányzati tapasztalattal, több kérdésben ellentmondásosan nyilatkoznak, és nem biztosítanak kellő megszólalási lehetőséget saját jelöltjeiknek sem.

Emellett úgy vélik, a politikai közbeszédet korábban nem tapasztalt feszültség jellemzi, és az ellenzék az Európai Parlamentben külső elvárásokat teljesít.

A közlemény kitér arra is, hogy álláspontjuk szerint

az ellenzék akár Magyarország energiabiztonságát is veszélyeztetné.

A Professzorok Batthyány Köre több kérdést is megfogalmazott: szerintük mérlegelni kell, hogy a jelenlegi, sorsfordító időkben átadható-e az ország irányítása olyan szereplőknek, akik szerintük nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal. A PBK közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy megítélésük szerint mérlegelni kell: szabad-e kockára tenni az eddig elért eredményeket, és Magyarországot egy kétes kimenetelű kísérletnek kitenni.

Magyarország nem lehet kísérletezés tárgya!

– zárta sorait a szervezet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Professzorok Batthyány Köre Facebook-oldala)