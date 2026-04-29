„Sportpedagógiából megbuktam!” – így vallott a bíróságon a karateedző, aki felrúgott egy hétéves gyermeket a szolnoki kalandparkban

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Szolnoki Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntett kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja a most 57 éves férfit. A módosított vádiratban a jászberényi karateedző terhére két és fél év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt.

Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én délelőtt a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, egy hétéves kisfiú egy társával való veszekedés után leült a földre és sírni kezdett. Ezt észlelve a vádlott, A. T. odalépett hozzá, felszólította, hogy hagyja abba a sírást, azonban a gyerek nem reagált, így a férfi hóna alá nyúlt, felállította, majd a közeli futópálya közepére kísérte. Itt – a vádirat szerint – megalázó módon fegyelmezni akarta: a gyermek vállát lefelé tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott, majd oldalára esve a földön maradt.