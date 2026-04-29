bíróságkarateedzőgyermekkisfiú

„Sportpedagógiából megbuktam!” – így vallott a bíróságon a karateedző, aki felrúgott egy hétéves gyermeket a szolnoki kalandparkban

Nem csak abból, de erre valószínűleg hamarosan magától is rájön.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2026. 04. 29. 17:27
a bíró előtt áll a szolnoki karateedző, A. T., aki felrúgott egy hétévest a helyi kalandparkban
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sportpedagógiából megbuktam!

– idézi a férfi szavait a Szoljon. A portál egyébként beszámol arról is, hogy izgalmas volt a tárgyalás, azon ugyanis küzdősportszakértő is megjelent, aki szemléltette az okuri ashi barai lábsöprés technikát, amelyet nem lett volna szabad alkalmaznia a karateedzőnek. A tárgyalás részleteit a Szoljon cikkében elolvashatja, itt fotót is talál a szemléltetésről. A bíróságon egyébként megjelent több nő is, akik korábban feljelentették a férfit szexuális erőszak miatt, azok az ügyek azonban már elévültek

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Szolnoki Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntett kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja a most 57 éves férfit. A módosított vádiratban a jászberényi karateedző terhére két és fél év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt. 

Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én délelőtt a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, egy hétéves kisfiú egy társával való veszekedés után leült a földre és sírni kezdett. Ezt észlelve a vádlott, A. T. odalépett hozzá, felszólította, hogy hagyja abba a sírást, azonban a gyerek nem reagált, így a férfi hóna alá nyúlt, felállította, majd a közeli futópálya közepére kísérte. Itt – a vádirat szerint – megalázó módon fegyelmezni akarta: a gyermek vállát lefelé tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott, majd oldalára esve a földön maradt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
